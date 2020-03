Pecetowa wersja Horizon: Zero Dawn obsłuży monitory ultra-wide oraz osiągnięcia Steam, mamy pierwszego screenshota

News

Maria Wawrzyniak ,

Jak już pewnie wiecie, kilka dni temu ogłoszono, że gra Horizon: Zero Dawn, dotychczasowy tytuł ekskluzywny dla konsoli PlayStation 4, jeszcze w bieżącym roku zadebiutuje na komputerach osobistych. Mamy jednak nadzieję, iż nie należycie do grupy fanów, którzy postanowili z tej okazji zniszczyć swój sprzęt od Sony i stwierdzić, że to najgorsza rzecz na świecie, bo… No, właśnie, nie wiem do końca, dlaczego w ogóle ktokolwiek tak postąpił. A postąpił – możecie o tym poczytać w osobnej wiadomości. Dziś mamy jednak dobrą wiadomość dla wszystkich tych, którzy z ogłoszenia się cieszą i planują zakupić Horizon: Zero Dawn w wersji na pecety!

Zdjęcie, które widzicie poniżej, zostało zrobione właśnie w wersji na komputery osobiste. Jednocześnie jest to również potwierdzenie, że tytuł będzie wspierać monitory ultrapanoramiczne (szerzej znane jako po prostu ultra-wide), o czym poinformowała jedna z producentek gry na forum Steam. Ta sama osoba zdradziła także, iż gra będzie wspierać Steamowe osiągnięcia – więcej szczegółów na ten temat ma zostać ujawnione w najbliższej przyszłości. Przypomnijmy jeszcze, że w pierwszej kolejności Horizon: Zero Dawn pojawiło się 28 lutego 2017 roku na konsoli PlayStation 4 i przyjęło się niezwykle ciepło. Pod tym adresem znajdziecie naszą recenzję produkcji.

