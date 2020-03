"Fani" gry Horizon: Zero Dawn niszczą swoje sprzęty w ramach protestu po ogłoszeniu pecetowej premiery

News

Maria Wawrzyniak ,

A twórcom opadają ręce i pytają się, co jest z graczami nie tak. I niestety, to wszystko całkowicie na serio.

Wczoraj deweloperzy ze studia Guerrilla Games postanowili rozwiać wszelkie wątpliwości i potwierdzić od dawna pojawiające się w sieci plotki ogłoszeniem, że gra Horizon: Zero Dawn, będąca dotychczas tytułem ekskluzywnym dla konsoli PlayStation 4, zadebiutuje na komputerach osobistych jeszcze latem bieżącego roku. Podkreślono jednak, iż pecetowa premiera wspomnianego tytułu nie oznacza, iż od teraz wszystkie gry wydawane przez Sony Interactive Entertainment będą pojawiać się na innych platformach, niż konsolach. To jednak nie zmienia faktu, że w sieci zdążyli się wypowiedzieć pseudo fani Horizon: Zero Dawn, którzy są (dosłownie) wściekli najnowszymi wieściami.

https://twitter.com/THEAP99/status/1237401001906364416?s=20

Powyższy filmik wywołał oczywiście w internecie burzliwą dyskusję na temat tego, gdzie są granice (lub, dlaczego ich w ogóle w niektórych przypadkach nie ma) rozsądku takich osób – cóż, nie wiemy. Jest to tak interesującą tajemnicą, że sprawę postanowił skomentować sam producent z Guerrilla Games, Sam Sharma, który totalnie nie rozumie zachowania gracza. Twórca zapytał, co do diabła, jest z ludźmi nie tak – cytując: stworzyliśmy grę, podobała Ci się, teraz więcej osób może się nią cieszyć, i to jakimś cudem umniejsza TWOJEJ przyjemności z grania? Utrata konsolowej ekskluzywności Horizon: Zero Dawn powinna tylko i wyłącznie cieszyć, bo więcej osób w tę produkcję zagra. No ale cóż.

https://twitter.com/s3rioussam/status/1237591391137497088?s=20

