Nieudany film science fiction zaskakuje jednym z najlepszych zwrotów akcji. Dlatego warto go obejrzeć?

Produkcja może i słaba, ale ten zwrot akcji jest naprawdę intrygujący.

Ten film nie odniósł żadnego komercyjnego sukcesu, dlatego też ominął kina niemal na całym świecie i powoli trafia do serwisów VOD w kolejnych krajach. Mowa o The Astronaut, który kryje w sobie jeden z najbardziej efektownych zwrotów akcji ostatnich lat. Zwrot fabularny jest na tyle mocny, że nie powstydziłoby się go większość wysokobudżetowych produkcji. The Astronaut – film mało udany, ale za to ze świetnym zwrotem akcji Za projekt odpowiada Brad Fuller, producent kojarzony głównie z horrorami. Jego firma Platinum Dunes pomogła wypromować takie marki jak Piątek trzynastego czy Noc oczyszczenia, a w ostatnich latach wkroczyła także do gatunku science fiction, dzięki serii Ciche miejsce. Fuller zdecydował się rozwinąć scenariusz Jess Varley, który od początku wyróżniał się silnym akcentem na kontakt z obcymi formami życia.

Twórcy szybko zadbali o mocne nazwiska. Do obsady dołączył Laurence Fishburne znany z Matrixa i Johna Wicka. Pierwotnie główną rolę miała zagrać Emma Roberts, lecz ostatecznie zastąpiła ją Kate Mara. Zdjęcia rozpoczęły się w 2023 roku, a dwa lata później film trafił na festiwal South by Southwest, gdzie wzbudził mieszane opinie, ale jednocześnie zwrócił uwagę odważną konstrukcją fabuły.

GramTV przedstawia:

Historia zaczyna się nietypowo, gdyż tuż po zakończeniu misji kosmicznej. Sam Walker wraca na Ziemię po katastrofie statku i dochodzi do siebie w odosobnionej chatce, podczas gdy NASA analizuje okoliczności wypadku. Spokój szybko zmienia się w napięcie, gdyż nocą w okolicy pojawia się tajemnicza istota. Kolejne incydenty zmuszają bohaterkę do ukrycia się w bunkrze, lecz to dopiero zapowiedź najważniejszego wydarzenia. Sam odkrywa, że nie jest człowiekiem. To kosmitka, która lata temu znalazła się na Ziemi i ukrywała się przed rządowymi służbami dzięki przybranemu ciału. Prawda zaczyna jednak wychodzić na jaw, dlatego bohaterka musi zdecydować, czy pozostać na planecie, którą zaczęła uważać za dom, czy wrócić do własnego gatunku. Finał jest zaskakująco emocjonalny, co dodatkowo podkreśla wątek rodziny i akceptacji prawdziwej tożsamości. Choć The Astronaut nie miał szans przebić się w ograniczonej liczbie kin w Ameryce, wygląda na dzieło, które z czasem może zainteresować większą liczbę widzów. W zalewie powtarzalnych blockbusterów film oferuje oryginalną historię, stojącą na wysokim poziomie grę aktorską i twist, o którym fani science fiction mogą jeszcze długo dyskutować, o ile obejrzą tę produkcję.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.