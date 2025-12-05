Zaloguj się lub Zarejestruj

Dawn of War IV z fabularnym zwiastunem. Czy to będzie najważniejsza premiera 2026 roku?

Mikołaj Berlik
2025/12/05 11:40
Nowy zwiastun z PC Gaming Show odsłonił pierwszy fragment kampanii.

Debiutujący podczas PC Gaming Show: Most Wanted zwiastun potwierdził, że nowa odsłona kultowej strategii Warhammer 40,000 trafi na rynek w 2026 roku. Produkcja King Art Games powraca na planetę Kronus, zapowiadając największą kampanię fabularną w historii serii oraz kilka długo wyczekiwanych przez fanów powrotów.

Warhammer 40 000: Dawn of War IV

Dawn of War IV – kampania, frakcje i fabularne tło

Materiał przedstawia początek historii, w której Krwawe Kruki pod dowództwem kapitana Cyrusa i bibliotekarza Jonaha Oriona przybywają na orbitę Kronusa. Po starciu z Warbossem Gorgutzem i jego Orkami obie frakcje lądują na powierzchni planety, gdzie czeka już kolejny dowódca orkowej hordy, Guzcutta. Równolegle technoarcheolog Potentia Delta-9 bada planetę w poszukiwaniu utraconych technologii, a nekroński chronomancer Thothmek budzi uśpione grobowce, rozpoczynając inwazję.

Imperium zostaje zmuszone do obrony ostatnich linii oporu. W kulminacyjnym momencie do walki wkraczają Mroczni Aniołowie – po raz pierwszy w historii serii dostępni jako pełnoprawna druga frakcja Space Marines, z własnymi dowódcami Astoranem i Ezraelem.

GramTV przedstawia:

Zwiastun zdradza również największą atrakcję: gracze po raz pierwszy przejmą kontrolę nad samym Lionem El’Jonsonem, legendarnym Primarchem Mrocznych Aniołów. To historyczny moment dla całego uniwersum. Warhammer 40 000: Dawn of War IV zmierza ku premierze w 2026 roku, a wybrani gracze zapisani do newslettera otrzymają dostęp do zamkniętej alfy, która potrwa od 12 do 15 grudnia.

Mikołaj Berlik
