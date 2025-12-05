Dawn of War IV z fabularnym zwiastunem. Czy to będzie najważniejsza premiera 2026 roku?

Debiutujący podczas PC Gaming Show: Most Wanted zwiastun potwierdził, że nowa odsłona kultowej strategii Warhammer 40,000 trafi na rynek w 2026 roku. Produkcja King Art Games powraca na planetę Kronus, zapowiadając największą kampanię fabularną w historii serii oraz kilka długo wyczekiwanych przez fanów powrotów.

Dawn of War IV – kampania, frakcje i fabularne t ło

Materiał przedstawia początek historii, w której Krwawe Kruki pod dowództwem kapitana Cyrusa i bibliotekarza Jonaha Oriona przybywają na orbitę Kronusa. Po starciu z Warbossem Gorgutzem i jego Orkami obie frakcje lądują na powierzchni planety, gdzie czeka już kolejny dowódca orkowej hordy, Guzcutta. Równolegle technoarcheolog Potentia Delta-9 bada planetę w poszukiwaniu utraconych technologii, a nekroński chronomancer Thothmek budzi uśpione grobowce, rozpoczynając inwazję.