Horizon: Zero Dawn oficjalnie zmierza na PC!

Na oficjalnym blogu PlayStation pojawił się dzisiaj obszerny wywiad z obecnym szefem Sony Worldwide Studios, Hermenem Hulstem, który w przeszłości dowodził również studiu Guerilla Games odpowiadającego za stworzenie gry Horizon: Zero Dawn. Twórca postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości i ostatecznie potwierdzić plotki dotyczące pojawienia się wspomnianej produkcji na komputerach osobistych – możemy więc z uśmiechem poinformować Was, że Horizon: Zero Dawn zadebiutuje na pecetach jeszcze latem bieżącego roku. Nie wiemy wprawdzie, kiedy dokładnie, aczkolwiek Guerilla Games ma w najbliższej przyszłości podzielić się szczegółami.

Oprócz tego Hulst wypowiedział się na temat premier byłych tytułu ekskluzywnego na innej platformie, niż PlayStation 4 – podkreśla przy tym, że pecetowa premiera Horizon: Zero Dawn nie oznacza, iż od teraz wszystkie tytuły wydawane przez Sony Interactive Entertainment będą pojawiać się na innych platformach, niż konsola. Głównym powodem podjęcia takiej decyzji w przypadku dzieła Guerilla Games jest po prostu fakt, iż według Hulsta Horizon: Zero Dawn zwyczajnie pasuje do specyfiki komputerów osobistych. Poza tym będzie to na pewno okazja, aby zapoznać większą liczbę osób z PlayStation oraz pokazać im, co być może ich omija przez ograniczanie się do jednej platformy. Czy to dobry ruch? Dajcie znać w komentarzach! Przypomnijmy, że Horizon: Zero Dawn pojawiło się 28 lutego 2017 roku na konsoli PlayStation 4 i przyjęło się niezwykle ciepło. Pod tym adresem znajdziecie naszą recenzję produkcji.

