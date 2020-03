Firma iam8bit pełniąca rolę dyrektora kreatywnego E3 2020 również postanowiła zrezygnować z udziału w imprezie

News

To nie jest dobry rok dla E3. W pierwszej kolejności dowiedzieliśmy się o rezygnacji firmy Sony z udziału w tegorocznej edycji wydarzenia, by zaledwie miesiąc później Geoff Keighley również poinformował o rezygnacji z udziału w imprezie. Dzisiaj natomiast wiadomość dotyczy firmy iam8bit, która dotychczas pełniła rolę dyrektora kreatywnego Electronic Entertainment Expo. Jak donosi serwis Game Rant, przedstawiciele iam8bit dwa dni temu za pośrednictwem profilu na Twitterze ogłosili, że ostatecznie nie będą pełnić wspomnianej roli na E3 2020. Nie podano wprawdzie przyczyny podjęcia takiej decyzji, aczkolwiek wielu domyśla się, że może chodzić o koronawirusa. Ewentualnie o pieniądze, bo w końcu jak nie wiadomo, o co chodzi, to prawie na pewno chodzi o pieniądze.

https://twitter.com/iam8bit/status/1235686367264301056?s=20

Co ciekawe jednak, odpowiadzialna za organizację E3 firma Entertainment Software Association wciąż twierdzi, że tegoroczna edycja imprezy odbędzie się zgodnie z planem. Przedstawiciele koncernu zapewniają, iż uważnie przyglądają się sytuacji związanej z rosnącymi obawami dotyczącymi koronawirusa, jednak pozyskane dane wciąż nie wskazują na to, aby konieczne było odwołanie E3 2020. Jak myślicie, czy ostatecznie doczekamy się eventu, czy może zostanie on w końcu odwołany?

