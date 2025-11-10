Zaloguj się lub Zarejestruj

Sony zaprasza na specjalną edycję State of Play. Ponad 40 minut pokazu już jutro

Patrycja Pietrowska
2025/11/10 15:00
Yuki Kaji poprowadzi specjalną edycję State of Play.

PlayStation ogłosiło oficjalnie specjalną edycję swojej flagowej transmisji State of Play, która tym razem została nazwana State of Play Japan. To wydarzenie odbędzie się we wtorek, 11 listopada 2025 roku. Dokładna godzina transmisji została ustalona na 23:00 czasu polskiego.

State of Play Japan
State of Play Japan

PlayStation ogłasza specjalną edycję State of Play poświęconą rynkowi azjatyckiemu

Zainteresowani transmisją powinni zarezerwować sobie trochę czasu. Sony zapowiedziało, że cała prezentacja potrwa ponad 40 minut. Firma podkreśliła, że kluczowym celem nadchodzącej transmisji jest skupienie się na grach stworzonych w Japonii i Azji.
Od uwielbianych serii po unikalne produkcje indie – program prowadzony przez aktora głosowego Yuki Kaji będzie pełen świetnych gier, wywiadów i nowych materiałów z oczekiwanych tytułów.

Całe wydarzenie będzie prowadzone w języku japońskim, ale Sony zapewni jednocześnie angielskie napisy, aby umożliwić globalny odbiór. Prowadzącym tę specjalną edycję State of Play będzie aktor głosowy Yuki Kaji, znany z Attack on Titan.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/playstation-has-announced-a-state-of-play-japan-special-for-this-week/

Tagi:

News
Sony
PlayStation
wydarzenie
pokaz
transmisja
State of Play
State of Play Japan
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

