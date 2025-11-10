Sony zaprasza na specjalną edycję State of Play. Ponad 40 minut pokazu już jutro

PlayStation ogłosiło oficjalnie specjalną edycję swojej flagowej transmisji State of Play, która tym razem została nazwana State of Play Japan. To wydarzenie odbędzie się we wtorek, 11 listopada 2025 roku. Dokładna godzina transmisji została ustalona na 23:00 czasu polskiego.

PlayStation ogłasza specjalną edycję State of Play poświęconą rynkowi azjatyckiemu

Zainteresowani transmisją powinni zarezerwować sobie trochę czasu. Sony zapowiedziało, że cała prezentacja potrwa ponad 40 minut. Firma podkreśliła, że kluczowym celem nadchodzącej transmisji jest skupienie się na grach stworzonych w Japonii i Azji.