News

LM ,

Już od kilku tygodni cały świat żyje w cieniu zagrożenia pandemią wirusa SARS-CoV-2, znanego w mediach jako koronawirus. Negatywne nastroje i strach przed stwarzaniem dodatkowych możliwości dla rozprzestrzeniania się wirusa zdążyły już odcisnąć wyraźne piętno także na branży gier – wystarczy wspomnieć o tegorocznym IEM w Katowicach, które odbyło się bez udziału publiczności. Jednak e-sportowa impreza to jedno, a co innego kolejno odwoływane coroczne targi nowych technologii czy gier. Czy E3 2020 też zostanie anulowane? Wygląda na to, że niekoniecznie.



Odpowiedzialne za organizację wydarzenia Entertainment Software Association poinformowało, że uważnie przygląda się rozwojowi sytuacji a bezpieczeństwo wystawców i uczestników jest absolutnym priorytetem. Jednocześnie dodaje, że pozyskane przez ESA dane nie wskazują, by była konieczność odwołania E3 2020, więc na tę chwilę twórcy wyglądają w kierunku czerwca i czekają na rejestrację uczestników. Oczywiście organizatorzy zamierzają stale monitorować sytuację i jeśli co się zmieni, to z pewnością się o tym dowiecie.



Z uwagi na zagrożenie epidemią wirusa SARS-CoV-2 przesunięte zostały już m.in. Taipei Game Show oraz Game Developers Conference. W miniony weekend odbył się konwent PAX East, ale zabrakło na nim m.in. firmy Sony.

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl