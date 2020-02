Wyciekła wstępna lista wystawców E3 2020, Geoff Keighley po raz pierwszy od 25 lat zrezygnował z udziału w imprezie

News

Maria Wawrzyniak ,

Od tegorocznej edycji targów E3 dzielą nas już tylko cztery miesiące – do sieci wyciekła wstępna lista wystawców, a Geoff Keighley ogłosił ważny komunikat.

Organizatorzy targów Electronic Entertainment Expo uruchomili oficjalną stronę z zapisami na tegoroczną edycję, która w pełni działać będzie dopiero jutro. Nie zmienia to jednak faktu, że przez moment znajdowała się tam wstępna lista wystawców – w internecie nic przecież nie ginie, dlatego zawartość została oczywiście przechwycona przez internautów. Podgląd strony możecie zobaczyć pod tym adresem, gdzie jeden z użytkowników forum Reset Era opublikował zrzuty ekranu. Co ciekawe, na liście nie znalazły się takie koncerny, jak Microsoft czy Nintendo. Jedyna nieobecność, jaka została potwierdzona, dotyczy firmy Sony, która w połowie stycznia bieżącego roku poinformowała o swojej decyzji. Najprawdopodobniej wymienione firmy zostaną po prostu dopisane do listy – zwłaszcza, że Phil Spencer, czyli szef Microsoftu, potwierdził obecność konkurenta Sony na E3 2020, a Nintendo nie ma w zwyczaju organizowania własnych wydarzeń. Pełna wstępna lista wystawców wyglądała tak:

Activision

Amazon Game Studios

BANDAI NAMCO Entertainment

Bethesda

Capcom

Epic Games

Kalypso Media Group

NCSOFT

RDS Industries

SEGA

Square Enix

Take-Two

TENCENT

THQ Nordic

Ubisoft

UnnamedVR by Paracosma

Warner Bros Interactive Entertainment

XSEED Games

To jednak nie wszystko. Okazuje się, że tegoroczne E3 będzie pierwszą edycją, podczas której nie ujrzymy Geoffa Keighley’a, który w oficjalnym komunikacie na swoim profilu społecznościowym na Twitterze poinformował o rezygnacji z udziału w imprezie. Mężczyzna podkreślił, iż nie była to łatwa decyzja, jednak zależało mu na tym, aby wszyscy zamierzający kupić bilety wiedzieli, jak przedstawia się sytuacja. Prezenter był związany z E3 od ponad 25 lat.

