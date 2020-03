Wszystko, co musicie wiedzieć o systemie mikrotransakcji w Valorant, nowej strzelance od Riot Games

News

Maria Wawrzyniak ,

Kilka dni temu deweloperzy ze studia Riot Games oficjalnie zapowiedzieli Valorant, sieciową strzelankę taktyczną, która jest zarazem pierwszą grą twórców nieosadzoną w świecie League of Legends. Później przedstawiliśmy Wam wszystkie grywalne postacie w produkcji wraz z ich umiejętnościami. Dwa dni temu poznaliśmy z kolei oficjalne wymagania sprzętowe Valorant, a dzisiaj… Dzisiaj mamy dla Was parę istotnych szczegółów dotyczących systemu mikrotransakcji w nowej strzelance od Riot Games, którymi postanowił podzielić się zespół pracujący nad grą. Dziennikarze serwisu Polygon postanowili bowiem przeprowadzić wywiad z Anną Donlon, producentką wykonawczą Valorant.

Valorant będzie przede wszystkim grą darmową. Twórcy zaznaczają przy tym jednak, że będzie to również gra pozbawiona elementów pay-to-win, zaś poprzez mikrotransakcje gracze będą mogli jedynie wyposażyć się w nowe skórki oraz spreje. Prócz standardowej metody, czyli zwykłego zakupu danego przedmiotu bezpośrednio w sklepie, dodatki będziemy mogli zdobywać również poprzez granie oraz przepustkę sezonową, która ma pojawić się na premierę Valorant. Na samym początku gracze otrzymają jednak tylko skórki dla broni oraz spreje, zabraknie natomiast skórek dla postaci – Donlon podkreśla, że w ten sposób twórcy chcą utrzymać początkowo odpowiedni balans pomiędzy zespołami, bowiem wszyscy bohaterowie są zaprojektowani w taki sposób, aby byli bardzo łatwo rozpoznawalni (takie same hitboksy na przykład). Skórki mogłyby utrudnić rozpoznanie danego bohatera, co siłą rzeczy dałoby przewagę graczom, którzy je kupują. To oczywiście nie wyklucza pojawienia się skórek w przyszłości, jednak twórcy chcą mieć absolutną pewność, że nie zaburzą one w żaden sposób rozgrywki. Co ciekawe, Donlon poinformowała również, iż Valorant nie będzie oferować lootboksów. Ich alternatywą ma być sklep z obszerną ofertą elementów kosmetycznych – ten jednak kierować będzie się przede wszystkim bardzo przejrzystymi zasadami.

Przypomnijmy, że Valorant zmierza na komputery osobiste. Produkcja ma zadebiutować latem bieżącego roku, jednak na ten moment nie znamy dokładnej daty premiery.

