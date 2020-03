Poznajcie wszystkich grywalnych bohaterów Valorant, nowej strzelanki od Riot Games

News

Maria Wawrzyniak ,

Wczoraj deweloperzy ze studia Riot Games oficjalnie zapowiedzieli Valorant, sieciową strzelankę taktyczną, która jest zarazem pierwszą grą twórców nieosadzoną w świecie League of Legends. Wiemy już, że będzie połączeniem typowo taktycznej rozgrywki z formułą MOBA, gdzie kluczową rolę odegrają specjalne zdolności poszczególnych bohaterów. I to właśnie o nich chcielibyśmy Wam dzisiaj opowiedzieć – deweloperzy zdecydowali się odkryć wszystkie karty i przedstawili grywalne postacie w Valorant wraz z ich umiejętnościami. Łącznie w strzelance będzie dostępnych (przynajmniej początkowo) ośmiu bohaterów, z których każdy będzie dysponować czterema zdolnościami.

Phoenix to bohater władający ogniem, który ma charakter buntownika i zawsze walczy na własnych zasadach. Może rzucać kulami ognia (hot hands), które eksplodują po określonym czasie lub po kontakcie z ziemią. Co ciekawe, obszar działania płomieni Feniksa zadaje obrażenia przeciwnikom, ale jego samego leczy. Bohater jest w stanie również tworzyć ścianę ognia (blaze), za pomocą której blokuje przeciwników, ograniczając im widoczność i zadając obrażenia każdemu, kto przez nią przejdzie. Pozostałymi dwoma umiejętnościami są: curveball (signature ability), czyli flara, która po krótkim czasie oślepia oponentów bardzo jasnym światłem oraz run it back (ultimate ability), czyli możliwość oznaczenia swojej pozycji, w której możemy później się wskrzesić (jeżeli zginiemy w trakcie trwania umiejętności).

Viper może rozmieszczać na mapie różne pułapki chemiczne, by kontrolować pole bitwy i tym samym osłabiać wroga. Mamy więc snakebite, czyli pocisk, który eksploduje, po czym tworzy kałużę kwasu. Mamy również poison cloud – po rzuceniu pojemnika z gazem wytwarzamy trującą chmurę dymu. Pojemnik możemy później podnieść i użyć ponownie. Następnie jest toxic screen (signature ability), dzięki czemu możemy tworzyć linię emiterów gazu, które możemy aktywować, co utworzy gazową ścianę. Ostatnią umiejętnością jest viper’s pit (ultimate ability), czyli toksyczną chmurę działającą na większych obszarach, która utrzymuje się się tak długo, jak długo jesteśmy w środku.

Sova jest bezwzględnym łowcą, który eliminuje swoich wrogów z nadzwyczajną precyzją. Posiada przystosowany do niego łuk oraz zdolności zwiadowcze, dzięki którym bardzo łatwo wykryje wszelkich przeciwników znajdujących się w pobliżu. Pierwszą umiejętnością Sovy jest shock bolt, czyli eksplodująca strzała zadająca obrażenia od energii. Później mamy owl drone, czyli po prostu strzelającego strzałami drona – strzały ujawniają lokalizację wrogów, którym zadały obrażenia. Później jest recon bolt (signature ability), czyli strzała, która po trafieniu w cel pozostawia po sobie emiter ujawniający pobliskich przeciwników, jednak może zostać przez nich zniszczony. I na koniec mamy hunter’s fury (ultimate ability) – po użyciu tej umiejętności Sova wystrzeli trzy śmiercionośne ładunku energetyczne, które rozprzestrzeniają się po całej mapie. Jeśli takowy trafi jakiegoś przeciwnika, automatycznie go oznacza, zadając przy okazji spore obrażenia.

Cypher specjalizuje się w inwigilacji – absolutnie nic i nikt się przed nim nie ukryje. Pierwszą umiejętnością tego bohatera jest trapwire – pułapka, którą umieszcza pomiędzy dwiema ścianami. Oponent, który przez nią przejdzie, na krótki czas ma zablokowane swoje umiejętności, a jego pozycja zostaje ujawniona. Następnie jest cyber cage, zdalnie aktywowana pułapka, która spowalnia przeciwników. Możemy ją również zdetonować. Spycam (signature ability) to zdalna kamera obserwująca mapę. Po kliknięciu lewego przycisku myszy możemy wystrzelić strzałkę śledzącą, która działa przez krótki czas, a potem ją zabrać, naładować i użyć ponownie. Ostatnią umiejętnością Cyphera jest neural theft (ultimate ability), poprzez którą zbieramy informacje z zabitego przeciwnika i ujawniamy lokalizację pozostałych żyjących przeciwników.

Brimstone to typowy dowódca. Po użyciu umiejętności incindiary wystrzeliwujemy granat zapalający, który następnie tworzy pole ognia. Stim beacon oznacza konkretną lokalizację, gdzie następnie wysyłamy pewnego rodzaju znacznik, który zwiększa obrażenia zadawane przez pobliskich sojuszników. Sky smoke (signature ability) pozwala umieścić chmurę dymu ograniczającą polę widzenia. Ostatnia umiejętność Brimstone’a to orbital strike, czyli ostrzał z orbity.

Następnie mamy Sarge, której głównym celem jest ochrona sojuszników, ożywianie poległych i powstrzymywanie silnych ataków oponentów. Barrier orb to kula, która po rzuceniu wytwarza barierę, Slow Orb to z kolei kula spowalniająca przeciwników, Healing orb leczy sojuszników, a Resurrection pozwala ich przywrócić do życia, jeśli oczywiście polegli. Swoją drogą, Sage była pierwszą bohaterką, którą poznaliśmy przy niedawnych przeciekach.

Jest jeszcze Omen, typowy asasyn. Dzięki umiejętności paranoia wysyła swój eteryczny cień, aby ograniczyć widoczność każdemu, kogo zdoła dotknąć. Dzięki shadow walk może natomiast się dematerializować i teleportować na niewielkie dystanse. Pozostałymi dwoma umiejętnościami Omena są: dark cover (signature ability), czyli eteryczna kula, która wybucha po dotarciu do docelowego miejsca (ładowanie jej zwiększa jej zasięg) oraz From The Shadows – po użyciu tej umiejętności oznaczamy dowolne miejsce na mapie, do którego następnie się teleportujemy i leczymy. Tam pojawiamy się jako Cień, który po zabiciu wróci do naszej pierwotnej lokacji, by na krótki czas stać się niematerialnym.

Jett jest przede wszystkim zwinny i piekielnie szybki. Dzięki Cloudburst może rzucać zasłonę dymną ograniczającą widoczność. Updtraft pozwala mu z kolei wykorzystać wiatr, by się unosić. Pozostałymi dwoma umiejętnościami Jetta są: Tailwind, czyli bardzo szybki doskok do przeciwnika oraz Blade Storm – po użyciu umiejętności bohater uzbraja się w śmiercionośne noże do rzucania. Co ciekawe, jeśli uda nam się zabić przeciwnika jednym ze sztyletów, automatycznie przywrócimy wszystkie, które straciliśmy.

https://youtu.be/g8amyzDHOKw

