Okazuje się, że w niedawnych przeciekach związanych z najnowszym projektem studia Riot Games było sporo prawdy. Amerykanie oficjalnie zapowiedzieli swój pierwszy projekt niezwiązany bezpośrednio z grą League of Legends – taktyczną sieciową strzelaninę Valorant. O samej grze nie wiemy jeszcze zbyt wiele, poza tym, że zmierza na PC i zadebiutuje latem tego roku. Jak ujawniono we wcześniejszych komunikatach, całość będzie połączeniem taktycznej rozgrywki z formułą MOBA, a kluczową rolę odegrają tu unikalne zdolności bohaterów.



Przy okazji zapowiedzi w sieci pojawił się nowy materiał wideo prezentujący jedną rundę w Valorant. Na tę chwilę trudno jeszcze orzec, czy społeczność Counter-Strike: Global Offensive bez wahania przeskoczy do Valorant, ale widać tu kilka podobieństw. Na mnie szczególne wrażenie zrobiło umiejętne wykorzystanie zdolności do zabezpieczenia podłożonej bomby, co mocno przypomina zabawę w chowanego, którą oglądamy niemal podczas każdej z rund CS-a. Na pewno będę śledził rozwój Valorant, a o kolejnych nowinkach przeczytacie na łamach naszego serwisu.



Jak wrażenia? Dacie szansę strzelance Riotu?

https://www.youtube.com/watch?v=g8amyzDHOKw&feature=emb_title

