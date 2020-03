Poznaliśmy oficjalne wymagania sprzętowe gry Valorant, nowej strzelanki od Riot Games

News

Maria Wawrzyniak ,

Dwa dni temu deweloperzy ze studia Riot Games oficjalnie zapowiedzieli Valorant, sieciową strzelankę taktyczną, która jest zarazem pierwszą grą twórców nieosadzoną w świecie League of Legends. Wczoraj z kolei przedstawiliśmy Wam wszystkie grywalne postacie w produkcji wraz z ich umiejętnościami. Wiemy już, że łącznie w strzelance będzie dostępnych (przynajmniej początkowo) ośmiu bohaterów, z których każdy będzie dysponować czterema zdolnościami. Po szczegóły zapraszamy do wspomnianej wiadomości. Dzisiaj bowiem mamy dla Was oficjalne wymagania sprzętowej tytułu, który – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami samych twórców – będzie można odpalić na praktycznie każdym sprzęcie.

Minimalne wymagania sprzętowe (30 FPS):

SYSTEM: Windows 7 lub 8 lub 10 64-bitowy

Windows 7 lub 8 lub 10 64-bitowy PAMIĘĆ RAM: 4 GB

4 GB PROCESOR: Intel i3-370M

Intel i3-370M KARTA GRAFICZNA: Intel HD 3000

Zalecane wymagania sprzętowe (60 FPS):

SYSTEM: Windows 7 lub 8 lub 10 64-bitowy

Windows 7 lub 8 lub 10 64-bitowy PAMIĘĆ RAM: 4 GB

4 GB PROCESOR: Intel i3-4150

Intel i3-4150 KARTA GRAFICZNA: GeForce GT 730

Zalecane wymagania sprzętowe (powyżej 144 FPS):

SYSTEM: Windows 7 lub 8 lub 10 64-bitowy

Windows 7 lub 8 lub 10 64-bitowy PAMIĘĆ RAM: 4 GB

4 GB PROCESOR: Intel Core i5-4460 3.2 GHz

Intel Core i5-4460 3.2 GHz KARTA GRAFICZNA: GeForce GTX 1050 Ti

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis