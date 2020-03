News

Katowickie Anshar Studios pomoże przygotować szereg elementów niezbędnych dla udanej premiery obiecującego RPG-a. Baldur’s Gate 3 ukaże się we Wczesnym Dostępie jeszcze w tym roku.

Wygląda na to, że belgijski Larian Studio jest bardzo zadowolony ze współpracy z katowickim Anshar Srudios. Twórcy zmierzającego na rynek izometrycznego RPG-a Gamedec będą uczestniczyć w procesie deweloperskim gry Baldur’s Gate 3. Zgodnie z informacjami ujawnionymi na stronie ekipy, ta zajmie się przygotowaniem interfejsu użytkownika i wspomoże programowanie mechanik rozgrywki. Jednocześnie w Katowicach powstaną dodatkowe narzędzia, które wesprą proces deweloperski wysokobudżetowego RPG-a. Warto wspomnieć, że Anshar już wcześniej kolaborowało z Larianem i to właśnie ekipie z Katowic fani Divinity: Original Sin 2 zawdzięczają dystrybuowane za darmo pakiety DLC znane jako Gift Bags.



Obok tego oczywiście twórcy wciąż zbliżają do rynkowego debiutu własny projekt – wspomniane już Gamedec. RPG bazujące na prozie Marcina Przybyłka pozwoli nam wcielić się w detektywa, który tropi rozmaite zbrodnie popełniane przez mieszkańców wirtualnych światów. Premiera jeszcze w tym roku, a tu ostatni pakiet nowinek związany z tytułem.

https://www.youtube.com/watch?v=OcP0WdH7rTs&feature=emb_title

