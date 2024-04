The Wolf Among Us 2 na nowych materiałach. Gra znajduje się obecnie w produkcji

W sieci pojawiły się nowe zrzuty ekranu z wyczekiwanej przez wielu graczy kontynuacji The Wolf Among Us.

Kilka dni temu informowaliśmy, że Telltale Games nie porzuciło The Wolf Among Us 2. Okazuje się jednak, że to nie koniec wiadomości ze wspomnianą produkcją, a prace nad wyczekiwanym przez wielu graczy tytułem rzeczywiście trwają. W sieci pojawiły się bowiem nowe zrzuty ekranu, a także informacja na temat aktualnego etapu rozwoju. Prace nad The Wolf Among Us 2 trwają. Nowe zrzuty ekranu w sieci Autorem najnowszych wiadomości na temat The Wolf Among Us 2 jest Geoff Keighley. Kanadyjski dziennikarz i prezenter na swoim profilu na portalu społecznościowym X opublikował cztery nowe zrzuty ekranu z nadchodzącej gry studia Telltale Games. Keighley poinformował również, że kontynuacja The Wolf Among Us znajduje się obecnie w produkcji.

Niestety dziennikarz nie podzielił się żadnymi dodatkowymi szczegółami na temat gry. Niewykluczone jednak, że The Wolf Among Us 2 pojawi się na jednej z prezentacji, której organizatorem jest Geoff Keighley. Najbliższą okazją będzie Summer Game Fest 2024, które zaplanowano na 7 czerwca 2024 roku.

Na koniec przypomnijmy, że The Wolf Among Us 2 powstaje z myślą o komputerach osobistych (wyłącznie Epic Games Store) oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Produkcja ma zostać wydana w odcinkach, ale twórcy od dłuższego czasu zapewniali, że wszystkie epizody będą gotowe jeszcze przed premierą pierwszego. Wczytywanie ramki mediów.

