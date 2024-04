Larian Studios stawia na własne marki i pracuje obecnie nad dwiema nowymi grami

Larian Studios podzieliło się swoimi planami w najnowszym komunikacie na Steam , w którym zapowiedziano również nową aktualizację do Baldur’s Gate 3 . W segmencie poświęconym przyszłości deweloperzy podkreślili natomiast, że możliwość stworzenia gry osadzonej w uniwersum Dungeons & Dragons była dla całego zespołu „spełnieniem marzeń” . Studio przypomniało jednak, że nie zamierza pracować nad Baldur’s Gate 4, ani dodatkami do Baldur’s Gate 3.

Nie wiem, czy nam się to uda, ale patrząc na nasze plany dotyczące narracji, oprawy wizualnej i rozgrywki, myślę, że projekty, nad którymi obecnie pracujemy, będą naszymi najlepszym dziełami w historii. Jestem podekscytowany jak dziecko oglądające kluczowe obrazy, chcę pokazać je wszystkim już teraz i narzekam z frustracji, że muszę czekać, aż wszystko zacznie działać. Tak, to jest hype, ale to dlatego, że to naprawdę wygląda i zapowiada się świetnie – dodał Swen Vincke, szef Larian Studios.

Na koniec przypomnijmy, że Baldur’s Gate 3 dostępne jest obecnie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Baldur’s Gate 3 – Z godnością i humorem.