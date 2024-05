Reboot Perfect Dark nie wygląda aż tak źle? Ostatnie plotki są „przestarzałe”

W sieci pojawiły się kolejne informacje na temat nadchodzącej produkcji The Initiative i Crystal Dynamics.

Kilka dni temu jeden z branżowych insiderów informował, że reboot Perfect Dark jest nadal w „bardzo surowym stanie”. W sieci pojawiły się jednak kolejne nieoficjalne doniesienia na temat wspomnianej produkcji. Najnowsze wieści są jednak dużo bardziej pozytywne i wynika z nich, że nadchodząca gra The Initiative i Crystal Dynamics wcale nie prezentuje się tak źle.

Reboot Perfect Dark może pojawić się na Xbox Games Showcase 2024

Na ostatnie doniesienia Jeffa Grubba zareagował insider posługujący się pseudonimem „Nate the Hate”. W ostatnim odcinku podcastu DirectXbox informator stwierdził, że w przyszłym miesiącu spodziewa się prezentacji rebootu Perfect Dark. Oznacza to, że nadchodząca produkcja The Initiative i Crystal Dynamics może pojawić się na Xbox Games Showcase 2024.