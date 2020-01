Divinity: Original Sin 2 z kolejnym darmowym DLC – Sourceror Secrets

News

Nawet jeśli proces deweloperski zapowiedzianej w minionym roku gry Baldur’s Gate III jest teraz absolutnym priorytetem belgijskiego studia Larian, to ekipa wciąż pamięta o fanach swojej najnowszej produkcji. Na serwerach Divinity: Original Sin 2 pojawiła się kolejna paczka darmowej zawartości dla fanów izometrycznego RPG-a: Opatrzony numerem 4 Gift Bag zatytułowany Sourceror Secrets. Wraz z nim w grze pojawiły się zupełnie nowe opcje, które być może ułatwią, a z pewnością urozmaicą zabawę z Original Sin 2.

Tym razem pojawiły się cztery nowinki:

From The Ashes : automatyczne wskrzeszanie członków drużyny po skorzystaniu z posłania poza walką;

: automatyczne wskrzeszanie członków drużyny po skorzystaniu z posłania poza walką; Source Meditation : przywrócenie punktów magicznych Source do nominalnych właściwości po odpoczynku;

: przywrócenie punktów magicznych Source do nominalnych właściwości po odpoczynku; Divine Talents : nowe umiejętności w drzewkach bohaterów, dostępne w kreatorze lub podczas re-specjalizacji;

: nowe umiejętności w drzewkach bohaterów, dostępne w kreatorze lub podczas re-specjalizacji; Spirit Vision: zaklęcie obejmuje większy obszar, a czas jego działania nigdy się nie kończy.

Warto pamiętać, że DLC pojawia się w formie dodatkowych atrybutów, które możecie podłączyć do scenariusza, ale gdy raz to zrobicie, to po dokonaniu zapisu, nie możecie powrócić do sesji, w której były wyłączone. Dodatkowo, jeśli korzystacie z synchronizacji zapisów rozgrywki, to tam również zastaniecie włączone nowinki. Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.



Przy okazji warto wspomnieć, że w ubiegłym tygodniu Larian zasugerowało na Twitterze, że już 27 lutego otrzymamy kolejną aktualizację związaną z postępami w pracach nad Baldur’s Gate III. Tytuł zmierza na PC i Google Stadia, ale na razie bez choćby przybliżonej daty premiery.

https://www.youtube.com/watch?v=bTWTFX8qzPI

