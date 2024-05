Reboot Perfect Dark jest nadal w „bardzo surowym stanie”. Niepokojące wieści

Wygląda na to, że deweloperzy z The Initiative i Crystal Dynamics potrzebują jeszcze sporo czasu na dokończenie produkcji.

Niewykluczone więc, że wkrótce otrzymamy więcej niepokojących wieści na temat produkcji The Initiative. Nowe Perfect Dark zostało zapowiedziane na The Game Awards 2020, ale sam tytuł wciąż pozostaje wielką niewiadomą. We wrześniu 2021 roku do prac nad grą dołączyło wspomniane Crystal Dynamics.

Na koniec przypomnijmy, że reboot serii Perfect Dark powstaje z myślą o komputerach osobistych i konsolach Xbox Series X/S. Niestety na ten moment nie znamy nawet przybliżonej daty premiery. Zgodnie z zapowiedziami w momencie swojego 4debiutu gra ma również trafić do usługi Xbox Game Pass.

