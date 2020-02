News

Anshar Studios uraczyło nas kolejną prezentacją zapowiedzianego w minionym roku cyberpunkowego erpega Gamedec. Jeszcze przy okazji oficjalnej prezentacji tytułu dowiedzieliśmy się, że podczas rozgrywki przyjdzie nam odwiedzać rozmaite wirtualne światy, by tam jako prywatny detektyw, tropić rozmaite przestępstwa i nadużycia. Na najnowszym, załączonym poniżej materiale wideo, możemy zobaczyć jeden z nich – tzw. Harvest Time – czyli miejsce, w którym mieszkańcy futurystycznego Warsaw City uciekają od ponurej codzienności, bawiąc się w farmerów.



Harvest Time to sandboksowy symulator farmera dostępny w modelu free-to-play. Szalenie uzależniający, a dodatkowo oferujący ciekawe korzyści dla wszystkich, którzy zdecydują się ubrudzić przy wykonywaniu cyklicznych misji w świecie gry. Wartościowe skrzynie, które trafiają na konta graczy, są nieźle cenione na rynku, a to skłania wielu bogatszych użytkowników do licznych nadużyć. Czy prominentni gracze Harvest Time korzystają ze zwykłych obywateli, sprowadzając ich do roli wirtualnych niewolników? To właśnie przyjdzie nam ustalić.



Gamedec bazuje na książkach autorstwa Marcina Przybyłka. Tytuł zmierza na PC Steam z datą premiery wyznaczoną na ten rok.

