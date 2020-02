News

LM ,

Mamy to. Podczas pierwszego dnia konwentu PAX East w Bostonie studio Larian oficjalnie zaprezentowało grę Baldur’s Gate 3. Twórcy przygotowali obszerne demko i masę konkretów, a jeszcze zanim to nastąpiło, Myszasty miał okazję zapoznać się z tytułem osobiście. Nie obeszło się też bez wycieku screenów z gry przed oficjalną prezentacją, a Stadia nieopatrznie wskazała nam, że tytuł ukaże się jeszcze w tym roku. Na szczęście belgijskie studio miało nam do powiedzenia wystarczająco dużo, by wciąż obronić ponad godzinny pokaz gry. Co wiemy? Całkiem sporo, wszystkie konkrety poniżej.

https://www.youtube.com/watch?v=7bRyG5WpIMY&feature=emb_title

Baldur’s Gate 3 – data premiery, platformy, technologie, tryby

Zgodnie z zapowiedziami twórców, gra Baldur’s Gate 3 ukaże się jeszcze przed końcem tego roku na komputerach osobistych i zapewne również w usłudze Google Stadia. Nie wskazano konkretnego terminu, ale powinniśmy wyczekiwać gry najwcześniej na jesieni. Na konsolowe wydanie nie mamy co liczyć zbyt prędko – twórcy raczej nie planują wypuszczać nowego Baldura na obecnej generacji, gdyż ta ich zdaniem nie poradziłaby sobie z wymaganiami tytułu.



Gra powstaje na zaktualizowanej wersji silnika graficznego Divinity 4.0. Podczas rozgrywki świat będziemy oglądać albo w klasycznym rzucie izometrycznym, albo z kamerą zawieszoną wysoko za plecami bohaterów. Podobieństwa pomiędzy Baldur’s Gate 3 i Divinity: Original Sin 2 widać już na pierwszy rzut oka, ale odróżnia je system dialogów, które zostaną w Baldurze zrealizowane w formie przerywników filmowych. Tak jak w Divinity: OS 2, gracze będą mogli bawić się w kooperacji – sieciowej dla maksymalnie 4 osób i lokalnej na podzielonym ekranie dla 2 osób.



Gra na premierę pojawi się w angielskiej wersji językowej, ale nie ma jeszcze oficjalnych informacji związanych z lokalizowaniem gry na konkretnych rynkach. Nie ma co liczyć na spolszczenie w wersji dla Wczesnego Dostępu, a i później możemy jeszcze na nie poczekać.

https://www.youtube.com/watch?v=jNY7AEQ59-8

Baldur’s Gate 3 – rozgrywka, systemy i walka

Przy okazji wczorajszej prezentacji nie dowiedzieliśmy się, czy ekipa planuje za Divinity: Original Sin 2 wprowadzić do Baldur’s Gate 3 tryb Mistrza Gry, ale za to na wszelkie sposoby stara się, by cała rozgrywka taką sesję przypominała. Tytuł bazuje na 5. edycji systemu Dungeons & Dragons, co mocno daje odczuć różnice pomiędzy nadchodzącą produkcją a niedawno wydanym hitem Lariana. Dwie najistotniejsze z punktu widzenia erpegowego grania zmiany w serii, to system walki z podziałem na tury i rzutami inicjatywy oraz nieliniowa fabuła, która będzie się z czasem rozgałęziać na kolejne ścieżki. Całość ma dostarczyć nam co najmniej kilkadziesiąt godzin zabawy, a jeśli tylko wsiąkniemy w wykreowany przez Lariana świat, to możemy aktywnie spędzić w nim nawet 100 godzin.

Do naszej dyspozycji zostanie oddanych kilkanaście ras i klas, chociaż na dzień debiutu w Steam Early Access otrzymamy jedynie dostęp do ośmiu. Co ważne, obok kreatora postaci pojawią się bohaterowie z gotowym tłem fabularnym, a łącznie w drużynie będziemy mogli mieć ich jedynie czterech. W Baldur’s Gate 3 pojawi się opcja romansowania i budowania relacji z członkami drużyny. Nieodłącznym elementem zabawy będą także rzuty, które pojawią się nie tylko podczas walki, eksploracji, odkrywania sekretów, ale też w czasie dialogów. Te ostatnie będziemy mogli prowadzić także ze zmarłymi, ale nie wiadomo, czy większość z nich będzie miała coś ciekawszego do powiedzenia.



Część wyzwań będziemy mogli także wykonać z ukrycia, w trybie skradankowym, a twórcy umożliwią nam także rozdzielenie drużyny i jednoczesne wykonywanie zadań w różnych częściach świata. Larian Studios postanowiło wprowadzić do gry nowe czary, a niektóre z tych dobrze znanych fanom cyklu mogą działać w inny sposób. Wszystko z naciskiem na zbudowanie jak największego potencjału dla przechodzenia gry wielokrotnie, na rozmaite sposoby.

https://www.youtube.com/watch?v=OcP0WdH7rTs

To tyle z konkretów. Teraz możemy spodziewać się nieco dłuższej ciszy w eterze, ale zapewne powrócimy do tematu przy okazji premiery we Wczesnym Dostępie. Po pierwszym pokazie widać, że publika jest mocno podzielona, ale nie zapominajmy, że Baldur’s Gate 3 to gra 2021 roku, a to, co widzieliśmy, to dopiero kolejny przystanek na drodze do finalnej wersji. Oczywiście koniecznie dzielcie się swoimi opiniami, Larian wysłucha.

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl