Plotka: Sony wypuści PS5 Pro równo ze zwykłą wersją, sprzęt ma dorównywać mocą Xboksowi Series X

Tech

Maria Wawrzyniak ,

Kilka dni temu w sieci pojawił się obszerny wpis Phila Spencera, szefa Microsoftu, w którym możemy przeczytać o konkretnych cechach nadchodzącej konsoli Xbox Series X. Wiemy już, że sprzęt będzie potężny. Z drugiej strony, stosunkowo niewiele wiemy o konsoli nowej generacji od firmy Sony, czyli PlayStation 5. Nie zmienia to jednak faktu, że najnowsze przecieki sugerują, iż PlayStation 5 prawdopodobnie zostanie wypuszczone na rynek równocześnie z wersją Pro, która – według użytkownika VFXVeteran na forum NeoGAF – będzie dorównywać mocą Xboksowi Series X.

Warto zaznaczyć, że wspomniany użytkowników został oznaczony jako branżowy profesjonalista. Według niego nowy sprzęt Microsoftu jest tą lepszą wersją konsoli, a sama firma ma w planach przedstawienie słabszej odmiany Xboksa Series X, której specyfikacja ma być podobna do zwykłego PS5. VFXVeteran zaznaczył również, że mocniejsze wersje konsol dziewiątej generacji będą drogie – nie znamy jeszcze wprawdzie dokładnych cen, ale spekuluje się, że będzie to około 600 dolarów, czyli ponad 2 tysiące złotych. Użytkownik podkreślił także, iż na obecną chwilę nie ma pojęcia, kiedy dokładnie Sony wyda PS5 Pro, jednak przewiduje, że będzie to ten sam okres.