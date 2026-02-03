Gracze konsolowi kochają sport. Nowe dane z rynku gier

Dane z rynku gier ujawniają różnice między graczami PC i konsol.
Najnowszy raport analityczny opublikowany przez Newzoo podsumowuje kondycję rynku gier w 2025 roku, prezentując pełne dane dotyczące wyników sprzedaży, przychodów oraz aktywności graczy na przestrzeni dwunastu miesięcy. Zestawienia obejmujące zarówno segment konsolowy, jak i PC wyraźnie pokazują, które tytuły dominowały na rynku, a które straciły zainteresowanie odbiorców. Szczególną uwagę zwracają dwa slajdy porównujące najlepiej zarabiające gry na obu platformach, prowadzące do ciekawego wniosku: gracze konsolowi niezmiennie stawiają na produkcje sportowe.
Sport rządzi konsolami. Raport rynku gier ujawnia dominujący trend
Analiza wyników PC ujawnia zupełnie inny obraz rynku. W zestawieniu pojawiły się między innymi Battlefield 6, Monster Hunter: Wilds czy Kingdom Come: Deliverance II. Choć na liście znalazła się również EA Sports FC 26, produkcje sportowe nie dominują tu w takim stopniu jak na konsolach.
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w segmencie konsolowym. Dane Newzoo pokazują, że aż połowę najlepiej sprzedających się tytułów w 2025 roku stanowiły coroczne odsłony gier sportowych. Obok EA Sports FC 26 w czołówce znalazły się NBA 2K26, Madden NFL 26 czy MLB The Show 25.
Autorzy raportu zwracają uwagę, że użytkownicy PC wykazują większą skłonność do eksperymentowania. Platforma ta sprzyja premierom we wczesnym dostępie oraz mniejszym projektom, które poszerzają ofertę rynkową, nawet jeśli część z nich przez długi czas pozostaje w fazie rozwoju. Konsolowe rankingi aktywnych użytkowników miesięcznych wyglądają jednak inaczej. Na ich szczycie znajdują się produkcje usługowe, takie jak Fortnite, Call of Duty czy Grand Theft Auto V, a pierwsza gra sportowa pojawia się dopiero poza pierwszą piątką.
GramTV przedstawia:
Na PC sytuacja jest zbliżona, choć liderem pozostaje Counter-Strike 2. Wysoką pozycję utrzymują również Minecraft, Roblox oraz Fortnite, natomiast dalsze miejsca zajmują tytuły charakterystyczne dla komputerów osobistych, takie jak League of Legends czy Dota 2.
10 gier generujących najwyższe przychody na PC (na sześciu kluczowych rynkach):
Battlefield 6
ARC Raiders
Schedule 1
Monster Hunter: Wilds
Borderlands 4
EA Sports FC 26
R.E.P.O.
Oblivion Remastered
Expedition 33
Kingdom Come: Deliverance II
10 gier generujących najwyższe przychody na konsolach (na sześciu kluczowych rynkach):
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!