Gracze konsolowi kochają sport. Nowe dane z rynku gier

Patrycja Pietrowska
2026/02/03 14:00
Dane z rynku gier ujawniają różnice między graczami PC i konsol.

Najnowszy raport analityczny opublikowany przez Newzoo podsumowuje kondycję rynku gier w 2025 roku, prezentując pełne dane dotyczące wyników sprzedaży, przychodów oraz aktywności graczy na przestrzeni dwunastu miesięcy. Zestawienia obejmujące zarówno segment konsolowy, jak i PC wyraźnie pokazują, które tytuły dominowały na rynku, a które straciły zainteresowanie odbiorców. Szczególną uwagę zwracają dwa slajdy porównujące najlepiej zarabiające gry na obu platformach, prowadzące do ciekawego wniosku: gracze konsolowi niezmiennie stawiają na produkcje sportowe.

EA Sports FC 26
EA Sports FC 26

Sport rządzi konsolami. Raport rynku gier ujawnia dominujący trend

Analiza wyników PC ujawnia zupełnie inny obraz rynku. W zestawieniu pojawiły się między innymi Battlefield 6, Monster Hunter: Wilds czy Kingdom Come: Deliverance II. Choć na liście znalazła się również EA Sports FC 26, produkcje sportowe nie dominują tu w takim stopniu jak na konsolach.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w segmencie konsolowym. Dane Newzoo pokazują, że aż połowę najlepiej sprzedających się tytułów w 2025 roku stanowiły coroczne odsłony gier sportowych. Obok EA Sports FC 26 w czołówce znalazły się NBA 2K26, Madden NFL 26 czy MLB The Show 25.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że użytkownicy PC wykazują większą skłonność do eksperymentowania. Platforma ta sprzyja premierom we wczesnym dostępie oraz mniejszym projektom, które poszerzają ofertę rynkową, nawet jeśli część z nich przez długi czas pozostaje w fazie rozwoju. Konsolowe rankingi aktywnych użytkowników miesięcznych wyglądają jednak inaczej. Na ich szczycie znajdują się produkcje usługowe, takie jak Fortnite, Call of Duty czy Grand Theft Auto V, a pierwsza gra sportowa pojawia się dopiero poza pierwszą piątką.

Na PC sytuacja jest zbliżona, choć liderem pozostaje Counter-Strike 2. Wysoką pozycję utrzymują również Minecraft, Roblox oraz Fortnite, natomiast dalsze miejsca zajmują tytuły charakterystyczne dla komputerów osobistych, takie jak League of Legends czy Dota 2.

10 gier generujących najwyższe przychody na PC (na sześciu kluczowych rynkach):

  1. Battlefield 6
  2. ARC Raiders
  3. Schedule 1
  4. Monster Hunter: Wilds
  5. Borderlands 4
  6. EA Sports FC 26
  7. R.E.P.O.
  8. Oblivion Remastered
  9. Expedition 33
  10. Kingdom Come: Deliverance II

10 gier generujących najwyższe przychody na konsolach (na sześciu kluczowych rynkach):

  1. EA Sports FC 26
  2. NBA 2K26
  3. Battlefield 6
  4. Madden NFL 26
  5. MLB The Show 25
  6. Assassin’s Creed Shadows
  7. EA Sports College Football 26
  8. Pokémon Legends: Z-A
  9. Ghost of Yotei
  10. ARC Raiders
Źródło:https://insider-gaming.com/console-sports-games-cant-escape-pc-growth/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

