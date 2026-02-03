Gracze konsolowi kochają sport. Nowe dane z rynku gier

Najnowszy raport analityczny opublikowany przez Newzoo podsumowuje kondycję rynku gier w 2025 roku, prezentując pełne dane dotyczące wyników sprzedaży, przychodów oraz aktywności graczy na przestrzeni dwunastu miesięcy. Zestawienia obejmujące zarówno segment konsolowy, jak i PC wyraźnie pokazują, które tytuły dominowały na rynku, a które straciły zainteresowanie odbiorców. Szczególną uwagę zwracają dwa slajdy porównujące najlepiej zarabiające gry na obu platformach, prowadzące do ciekawego wniosku: gracze konsolowi niezmiennie stawiają na produkcje sportowe.

Sport rządzi konsolami. Raport rynku gier ujawnia dominujący trend

Analiza wyników PC ujawnia zupełnie inny obraz rynku. W zestawieniu pojawiły się między innymi Battlefield 6, Monster Hunter: Wilds czy Kingdom Come: Deliverance II. Choć na liście znalazła się również EA Sports FC 26, produkcje sportowe nie dominują tu w takim stopniu jak na konsolach.