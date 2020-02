News

Maria Wawrzyniak ,

AKTUALIZACJA: W sieci zaczynają pojawiać się pierwsze materiały pochodzące ze wciąż trwającej prezentacji gry Baldur’s Gate III. Mamy dokładnie to, na co większość z nas czeka – dużo eksploracji, smaczków, sekretów. Walki rozgrywane są w systemie turowym przy udziale drużyny składającej się z maksymalnie czterech członków. Całość mocno przypomina Divinity: Original Sin 2, czyli inną grę tego samego zespołu. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat produkcji, zapraszamy do najnowszego tekstu Myszastego, który dzieli się tam swoimi wrażeniami z pokazu oraz rozmowy z samym szefem studia, Swenem Vincke.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dziś o godzinie 21:00 ma miejsce pokaz rozgrywki z gry Baldur’s Gate III od Larian Studios, który odbywa się w ramach trwającej aktualnie tegorocznej edycji imprezy PAX East. Transmisję możecie oglądać na oficjalnym kanale usługi Google Stadia na YouTubie. Tekst będzie na bieżąco aktualizowany. Przypomnijmy, że niedawno dowiedzieliśmy się, iż Baldur’s Gate III zadebiutuje jeszcze w tym roku w fazie wczesnego dostępu na komputerach osobistych. Dzisiaj natomiast wyciekły pierwsze screenshoty z gry. Tymczasem – zapraszamy na transmisję!

https://youtu.be/7bRyG5WpIMY

