Jeszcze dziś podczas specjalnego panelu na konwencie PAX East w Bostonie studio Larian zaprezentuje nam pierwszy oficjalny gameplay z zapowiedzianej w minionym roku gry Baldur’s Gate 3. Tymczasem okazuje się, że nie wszystko udało się zachować w tajemnicy i do sieci wyciekło sporo screenów uchwyconych z wczesnej wersji tytułu. Rzućcie okiem na załączoną do wiadomości galerię i koniecznie podzielcie się wrażeniami.



Nieco później wrócimy do Was z oficjalną garścią doniesień, które powinny pojawić się przy okazji prezentacji Baldur’s Gate 3. Gra ukaże się jeszcze w tym roku na PC w katalogu Steam Early Access. Mamy nadzieje, że zanim dzień dobiegnie końca, gra pokaże nam się w pełnej krasie – panel na PAX East odbędzie się o 21:00 czasu polskiego.

