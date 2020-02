Baldur's Gate III zadebiutuje jeszcze w tym roku w Early Accessie!

News

Maria Wawrzyniak ,

Podczas targów New York Toy Fair firma Hasbro będąca właścicielem Wizards of the Coast, czyli wydawcy Baldur’s Gate III, poinformowała (via PC Gamer), że gra trafi do sprzedaży w ramach Steam Early Access jeszcze w tym roku! Na ten moment nie podano dokładniejszego terminu. Podobne rozwiązanie zostało wykorzystane w przypadku Divinity: Original Sin – zarówno w przypadku pierwszej, jak i drugiej części. Obie produkcje były przez jakiś czas sprzedawane w Steam Early Access, by dopiero po około roku ukazały się w pełnych wersjach.

Najprawdopodobniej więc Baldur’s Gate III w pełnej wersji zadebiutuje w 2021 roku. Na koniec przypomnijmy, że gra ukaże się wyłącznie na pecetach. Zważywszy jednak na fakt, iż wiele innych gier Larian Studios ostatecznie trafiało na inne platformy sprzętowe, możemy spodziewać się, iż tak samo będzie w tym przypadku.

