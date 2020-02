Popkultura

Jeśli należycie do grona miłośników cyberpunku, a trylogię Matrix oglądaliście niezliczoną liczbę razy, to w tej chwili możecie żałować jedynie, że nie jesteście mieszkańcami San Francisco. Wszystko dlatego, że prace nad kolejnym filmem z serii Matrix trwają w najlepsze, a mieszkańcy niemal codziennie publikują materiały zza kulis z udziałem Keanu Reevesa i reszty czołowej obsady. Tym razem możemy podziwiać przymiarki do pościgu na ulicach miasta, scen z udziałem helikopterów oraz związanych z tym wybuchów. Wszystko oczywiście w swoim czasie zostanie poddane cyfrowej obróbce, ale wygląda na to, że mieszkańcy San Francisco mają sporo frajdy.



Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Keanu Reeves pojawi się w Matrix 4 jako znacznie starszy Neo, a jego wizerunek będzie identyczny z serią John Wick. Wszystko dlatego, że podczas prac nad Matrix 4 trwają też zdjęcia do kolejnego Wicka, a filmy trafią do amerykańskich kin tego samego dnia. Dodatkowo producenci filmu postanowili odstawić green screeny na dalszy plan, a sceny kaskaderskie powstawały na wyciągu linowym.



Matrix 4 trafi do kin dokładnie 21 maja 2021 roku.

https://www.youtube.com/watch?v=xTvJt1uZoCc

https://www.youtube.com/watch?v=eoRnWue6lCg

https://www.youtube.com/watch?v=1y-mNYD7q-0

https://www.youtube.com/watch?v=IRxgwGrB5yY

