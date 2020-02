Popkultura

LM ,

Wszystko wskazuje na to, że producenci filmu Matrix 4 postanowili skorzystać z już nieco mniej popularnego, a zarazem wciąż efektownego klasycznego podejścia do scen kaskaderskich. Na najnowszym materiale wideo z planu filmu możemy zobaczyć skok wiary w wykonaniu Neo i Trinity, których zapewne dublowali kaskaderzy. Skok z drapacza chmur w San Francisco udało się zarejestrować mieszkańcom miasta, którzy akurat przebywali w sąsiednim budynku.



Wygląda na to, że w Matrix 4 nie zabraknie bardzo charakterystycznych dla serii popisów, ale ciekawe jest, że ekipa zdecydowała się odpuścić zielone ekrany i korzysta z bardziej pracochłonnych rozwiązań. Jaki będzie efekt? Przekonamy się już 21 maja 2021 roku, gdy Matrix 4 wejdzie do kin.



Krótko po rozpoczęciu zdjęć mogliśmy oglądać Keanu Reevesa w swojej życiowej roli, a jego wygląd wskazuje na spory przeskok na osi czasu wydarzeń fabularnych. W sieci pojawiły się nawet teorie, jakoby cały Matrix został zrestartowany, a filmowy Neo miał wcielić się teraz w dawną rolę Morfeusza i odnaleźć w systemie nowego wybrańca dla kolejnego starcia z maszynami. Ma to sens? Jak najbardziej, ale bez znajomości scenariusza możemy tylko gdybać.

https://www.youtube.com/watch?v=j0Sk34phMKk&feature=emb_title

