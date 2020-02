Popkultura

LM ,

Zaledwie wczoraj pojawiły się doniesienia o rozpoczęciu zdjęć do filmu Matrix 4, a Twittera zalały już rozmaite materiały z udziałem popularnego także wśród graczy Kanadyjczyka, Keanu Reevesa. Cóż, nie mogło być inaczej, szczególnie że produkcję rozpoczęto na ulicach San Francisco. Trudno określić, czego dotyczy uwieczniona przez fanów scena, ale wygląda na to, że Neo powróci po latach do Matriksa, by prezentować się niemal identycznie jak na obrazach kinowych z serii John Wick. Czekacie na Martix 4, czy jednak seria zawsze pozostanie dla Was trylogią?



Z niedawnych doniesień dotyczących filmu warto wspomnieć, że w Matrix 4 nie pojawi się aktor grający głównego antagonistę Zionu i systemu. Możemy zakładać, że Agent Smith został pokonany na dobre.

