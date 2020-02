News

Tegoroczna edycja konwentu PAX East zbliża się wielkimi krokami, ale już teraz wiemy, że zabraknie na niej jednego z najbardziej oczekiwanych punktów programu. W ubiegłym tygodniu Sony zapowiedziało, że marka PlayStation rezygnuje z udziału w imprezie z uwagi na rosnące zagrożenie epidemią koronawirusa, a bez niej uczestnicy nie mają co liczyć na Naughty Dog i obiecane niedawno grywalne demko długo oczekiwanej gry The Last of Us: Part 2. Cóż, nawet jeśli na imprezie pojawi się m.in. gameplay z Baldur’s Gate 3, to możemy obejrzeć go także w sieci, więc i presja, by pojawić się na imprezie znacznie mniejsza. Władze miasta postanowiły interweniować.

Burmistrz Bostonu, Marty Walsh, wystosował oficjalne pismo do Kenichiro Yoshidy, w którym prosi, by firma zrewidowała swoje stanowisko i jednak pojawiła się na PAX East. Amerykanin podnosi takie hasła jak „nieuleganie stereotypom” i „odcinanie się od negatywnego wizerunku jednej z grup etnicznych [Chińczyków], który może na dłuższą metę zaprzepaścić wieloletnie starania o odwrócenie trendu”. Dodatkowo Walsh sugeruje, że Sony ma idealną okazję, by dać dobry przykład pozostałym azjatyckim firmom, jednocześnie pokazując, że jej decyzje bazują na faktach, a nie strachu.



Cóż, nie da się ukryć, że nagłe wycofanie udziału w imprezie stawia władze Bostonu i organizatorów wydarzenia w niezbyt korzystnej sytuacji. Oczywiście sprawa ma też drugie dno – brak tłumów na PAX East to jedno, ale zapewne Amerykanie powoli przeczuwają nadchodzącą izolację, co łatwo wywnioskować, biorąc pod uwagę fakt, że Sony zdążyło odwołać swój udział również w Game Developers Conference w San Francisco. W chwili publikacji wiadomości Sony nie odniosło się do stanowiska burmistrza Bostonu.



Rosnące zagrożenie epidemią jest wystarczającym czynnikiem, by zaniechać międzynarodowych podróży, czy jednak sądzicie, że sprawę rozdmuchały żądne sensacji media, a sytuacje jest pod kontrolą?



The Last of Us Part 2 zadebiutuje 29 maja wyłącznie na PlayStation 4.

PAX East odbędzie się w dniach 27 lutego – 1 marca.

https://www.youtube.com/watch?v=II5UsqP2JAk&t=28s

