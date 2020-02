News

Naughty Dog potwierdziło swój udział na tegorocznej edycji konwentu PAX East w Bostionie. Gracze po raz pierwszy od 2013 roku powrócą do świata The Last of Us.

Dobra wiadomość dla fanów Ellie, Joela, a przede wszystkim deweloperów ze studia Naughty Dog. Wygląda na to, że po wielu latach lakonicznych komunikatów, szczątkowych przecieków i reglamentowanym materiałów promocyjnych kampania marketingowa The Last of Us: Part 2 rusza pełną parą. Twórcy opublikowali na swojej stronie obszerny wpis, w którym uraczyli nas masą świetnych wiadomości.

Po pierwsze i zarazem najważniejsze, na przełomie lutego i marca w sieci powinny pojawić się obszerne materiały wideo z grywalnej wersji The Last of Us: Part 2. Naughty Dog zagości na konwencie PAX East 2020, a jego uczestnicy po raz pierwszy od 2013 roku otrzymają przepustkę do świata klikaczy. Demko zaoferuje godzinę zabawy z początkowymi etapami produkcji, a jego zawartość będzie skupiać się na losach Ellie i Diny. Twórcy już teraz polecają, by wpisać się do kolejki oczekujących, więc jeśli wybieracie się do Bostonu, to koniecznie śledźcie oficjalne kanały medialne ekipy.

Nowy motyw The Last of Us: Part 2 na PS4 i przedmioty kolekcjonerskie

Przy okazji na serwerach PlayStation Network czeka na Was nowy motyw konsoli PlayStation 4, oczywiście z Ellie w roli głównej. Ten prezentuje dwa oblicza najnowszej przygody – od względnie spokojnej, po konfrontacje z przeciwnikami. Obie strony medalu załączyliśmy do niniejszej wiadomości. Motyw możecie odblokować, aktywując specjalny kod w PSN, które wygasają dopiero 11 lutego 2021 roku, ale zapewne nie będziecie tyle zwlekać.



Dla Europy jest to: 9DEK-PKNG-N445.



Przy okazji wpisu Naughty Dog zapowiedziało specjalne kolekcjonerskie figurki opracowane we współpracy z firmą Dark Horse. Mowa tu o 8-calowej statuetce Ellie z maczetą, którą możecie podziwiać na załączonym do wiadomości materiale wideo. Ta zostanie wyprodukowana w limitowanym nakładzie, który określi liczba zamówień przedpremierowych złożonych pod tym adresem przed 13 marca. Obok tego Dark Horse szykuje 8-calową figurkę Ellie z łukiem, którą mogliście zobaczyć jeszcze w minionym roku. Ta trafi do sprzedaży latem tego roku.



The Last of Us: Part 2 ukaże się 29 maja wyłącznie na konsolach PlayStation 4.

