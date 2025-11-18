Zaloguj się lub Zarejestruj

„Chcemy tylko skończyć grę”. Capcom odpowiada na ostatnie zmartwienia fanów

Mikołaj Berlik
2025/11/18 16:00
Nowe Resident Evil będzie pierwszą odsłoną od lat, która trafi na rynek bez darmowego dema.

Do premiery Resident Evil Requiem pozostały nieco ponad trzy miesiące, a oczekiwania wobec nowej odsłony serii są wyjątkowo duże. To prawdopodobnie ostatnia numerowana część cyklu, która powróci do Raccoon City i domknie wieloletnią historię. Capcom ujawnia informacje stopniowo, co tylko zwiększa napięcie przed debiutem.

Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem – premiera coraz bliżej, a demo?

W najnowszym wywiadzie dla Stevivor producent Masato Kumazawa potwierdził, że tym razem nie ma planów na darmowe demo. To zaskakuje, bo poprzednie odsłony – Resident Evil 7, Village czy remake Resident Evil 4 – otrzymywały takie próbki tuż przed premierą.

Kumazawa podkreślił, że studio nie przewiduje w tym momencie żadnej wersji demonstracyjnej. Zespół chce w pełni skoncentrować się na ukończeniu produkcji i dopracowaniu szczegółów. Producent zapewnia, że priorytetem jest jak najwyższa jakość, a demo mogłoby odciągnąć zasoby od kluczowych prac nad finalnym buildem.

Decyzja wydaje się logiczna, zwłaszcza że Resident Evil Requiem radzi sobie świetnie w oczekiwaniu fanów. Gra przekroczyła milion zapisów na wishlistach zaledwie kilka tygodni po zapowiedzi, a każde kolejne ujawnienie budzi duże emocje. Jednocześnie Capcom wielokrotnie pokazywał, że jest w stanie zaskakiwać ruchami marketingowymi, więc niektórzy wciąż liczą na zmianę planów.

Resident Evil Requiem zadebiutuje 27 lutego 2026 roku na PS5, Xbox Series X/S, PC oraz Nintendo Switch. W najbliższych miesiącach Capcom zapowiedział ujawnienie kolejnych materiałów, w tym obszernego omówienia fabularnego. Ostatnio dowiedzieliśmy się także, czy Leon powróci w nadchodzącej odsłonie gry.

Źródło:https://gamingbolt.com/resident-evil-requiem-demo-isnt-currently-planned-we-just-want-to-finish-the-game

Tagi:

News
Resident Evil
Resident Evil Requiem
Capcom
wywiad
demo
PlayStation 5
PC
Xbox Series X
Xbox Series S
