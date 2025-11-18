„Chcemy tylko skończyć grę”. Capcom odpowiada na ostatnie zmartwienia fanów

Nowe Resident Evil będzie pierwszą odsłoną od lat, która trafi na rynek bez darmowego dema.

Do premiery Resident Evil Requiem pozostały nieco ponad trzy miesiące, a oczekiwania wobec nowej odsłony serii są wyjątkowo duże. To prawdopodobnie ostatnia numerowana część cyklu, która powróci do Raccoon City i domknie wieloletnią historię. Capcom ujawnia informacje stopniowo, co tylko zwiększa napięcie przed debiutem.

Resident Evil Requiem – premiera coraz bliżej, a demo?

W najnowszym wywiadzie dla Stevivor producent Masato Kumazawa potwierdził, że tym razem nie ma planów na darmowe demo. To zaskakuje, bo poprzednie odsłony – Resident Evil 7, Village czy remake Resident Evil 4 – otrzymywały takie próbki tuż przed premierą.