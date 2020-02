News

Maria Wawrzyniak ,

Oczywiście, nietrudno się domyślić, co jest powodem rezygnacji firmy Sony z udziału w tegorocznej edycji PAX East – słynny koronawirus z Wuhan. Wpis na blogu PlayStation sprzed paru dni opisujący atrakcje, które koncern miał zaprezentować na imprezie, został zaktualizowany o najnowsze informacje. Dowiedzieliśmy się więc, że Sony Interactive Entertainment podjęło decyzję o odwołaniu swojego udziału w tegorocznym PAX East w Bostonie ze względu na rosnące obawy związane z COVID-19 (znanym również jako “nowy koronawirus”). Firma uznała, że będzie to najbezpieczniejsza opcja w przypadku sytuacji, która codziennie się zmienia. Na koniec przedstawiciele firmy wyrazili swoje rozczarowanie rezygnacją, jednak podkreślili zarazem, że zdrowie oraz bezpieczeństwo pracowników na całym świecie jest dla nich najważniejsze. O ile sama wiadomość nie jest szczególnie zaskakująca, o tyle jest naprawdę smutna – podczas wydarzenia mieliśmy bowiem ujrzeć pełnoprawny gameplay z gry The Last of Us: Part II. No cóż.

