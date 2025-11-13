Zaloguj się lub Zarejestruj

Black Friday zapowiada się gorąco. Sony może solidnie obniżyć ceny PS5 i PS5 Pro

Patrycja Pietrowska
2025/11/13 19:10
PS5 i PS5 Pro może doczekać się sporych zniżek na Black Friday.

Coraz większymi krokami zbliża się Black Friday, a to oznacza, że możemy spodziewać się różnorodnych promocji nie tylko na gry wideo, ale także na sprzęt potrzebny do ich uruchomienia. Najnowszy raport wskazuje, że Sony rzekomo przygotowuje się do wprowadzenia znaczących obniżek cen konsol PlayStation 5 oraz jej mocniejszej wersji, PS5 Pro, z okazji zbliżającego się wydarzenia. Według ujawnionych informacji, maksymalny rabat, jaki będą mogli uzyskać kupujący na sprzęt, może sięgnąć nawet 150 euro.

PlayStation 5
PlayStation 5

Sony może szykować spore zniżki na PS5 i PS5 Pro z okazji Black Friday

Wyczekiwana wyprzedaż PlayStation z okazji Black Friday ma wystartować 21 listopada 2025 roku. Według danych pozyskanych przez Dealabs (via Insider Gaming), obniżki cen obejmować będą różne warianty PS5. Standardowa edycja konsoli PS5, która posiada napęd, ma być dostępna w cenie 449 euro. Ta kwota oznacza obniżkę o 100 euro w porównaniu do jej regularnej ceny.

Jeszcze większą obniżkę przewidziano rzekomo dla PS5 Digital, która jest pozbawiona napędu. Jej cena ma spaść do 349 euro. Jest to największy możliwy rabat, wynoszący aż 150 euro, biorąc pod uwagę jej standardową cenę 499 euro. Promocja obejmie również zestawy konsoli, takie jak pakiet PS5 Fortnite Flowering Chaos Bundle – zarówno wersja standardowa z napędem, jak i cyfrowa edycja tego zestawu, mają otrzymać odpowiednie obniżki cen. Zestaw zawierający napęd będzie kosztował 449 euro, zamiast dotychczasowych 549 euro. Natomiast Digital Edition tego pakietu będzie dostępna w cenie 349 euro.

Konsola PS5 Pro również ma znaleźć się w promocyjnej ofercie. Cena ma spaść do 699 euro, w porównaniu do jej regularnej ceny detalicznej wynoszącej 799 euro. Mimo tak szczegółowych cen, w raporcie podkreślono, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż inni sprzedawcy detaliczni mogą wprowadzić dodatkowe zniżki lub pakiety. Oznacza to, że podane przez Sony kwoty mogą nie być najniższymi cenami, jakie gracze będą mogli znaleźć podczas tegorocznych wyprzedaży.

Źródło:https://insider-gaming.com/black-friday-playstation-leak/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 19:16

Obstawiam, że obniżki ominą Polskę.




