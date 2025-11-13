Black Friday zapowiada się gorąco. Sony może solidnie obniżyć ceny PS5 i PS5 Pro

Coraz większymi krokami zbliża się Black Friday, a to oznacza, że możemy spodziewać się różnorodnych promocji nie tylko na gry wideo, ale także na sprzęt potrzebny do ich uruchomienia. Najnowszy raport wskazuje, że Sony rzekomo przygotowuje się do wprowadzenia znaczących obniżek cen konsol PlayStation 5 oraz jej mocniejszej wersji, PS5 Pro, z okazji zbliżającego się wydarzenia. Według ujawnionych informacji, maksymalny rabat, jaki będą mogli uzyskać kupujący na sprzęt, może sięgnąć nawet 150 euro.

Sony może szykować spore zniżki na PS5 i PS5 Pro z okazji Black Friday

Wyczekiwana wyprzedaż PlayStation z okazji Black Friday ma wystartować 21 listopada 2025 roku. Według danych pozyskanych przez Dealabs (via Insider Gaming), obniżki cen obejmować będą różne warianty PS5. Standardowa edycja konsoli PS5, która posiada napęd, ma być dostępna w cenie 449 euro. Ta kwota oznacza obniżkę o 100 euro w porównaniu do jej regularnej ceny.