Activision zażądało od Reddita ujawnienia tożsamości użytkownika, który opublikował grafikę z Call of Duty: Warzone

Maria Wawrzyniak

O istnieniu Call of Duty: Warzone wiemy już od jakiegoś czasu, bowiem plotek na temat niezapowiedzianego trybu battle royale w grze Call of Duty: Modern Warfare nie brakuje. Ba, ostatnimi czasy wciąż ich przybywa – zaczęło się od odkrycia zastrzeżonej sekcji w menu startowym, później były zrzuty ekranu z tego właśnie menu, by kilka dni temu na horyzoncie pojawiła się wieść o rzekomym darmowym dostępie do trybu, który zadebiutuje jako osobna produkcja. Gdzieś po drodze mamy jeszcze użytkownika o nazwie Assyrian2410, który opublikował na Reddicie grafikę z logo Call of Duty: Warzone przedstawiającą żołnierzy stojących na rozbitym helikopterze. Użytkownik napisał tylko, że znalazł to zdjęcie w sieci, nie wie, co to jest oraz że to prawdopodobnie battle royale. Okazuje się jednak, że to znacznie poważniejsza sprawa, niż mu się wydawało, bowiem Activision 14 lutego bieżącego roku złożyło w kalifornijskim sądzie rejonowym wniosek DMCA (Digital Millennium Copyright Act) przeciwko serwisowi Reddit. Do prawnych dokumentów dotarł serwis TorrentFreak, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, że wydawca zażądał od administracji Reddita ujawnienia danych osobowych wspomnianego użytkownika Assyrian2410. Dane muszą zostać przekazane najpóźniej 29 lutego bieżącego roku. Jak cała sytuacja się zakończy – zobaczymy.

