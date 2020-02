News

Minione dni były szczególnie interesujące dla fanów gry Call of Duty: Modern Warfare. Activision i Infinity Ward odpaliły drugi sezon wsparcia dla wydanej w minionym roku produkcji, a wraz z nim na serwerach pojawili się nowi operatorzy, bronie, mapy i tryby. Okazuje się jednak, że to jeszcze nie wszystko – menu startowe gry zostało wzbogacone o nową, na razie „zastrzeżoną” sekcję. Ta zdaniem użytkowników forum reddit, to tryb battle royale w Modern Warfare znany jako Warzone.



Oczywiście nie mamy gwarancji, że faktycznie mamy tu nowe wcielenie trybu „do ostatniego” od Activision, ale niewykluczone, że dodatkowy moduł pojawi się w grze jako Warzone. Jeden z forumowiczów podzielił się załączoną do wiadomości grafiką i chociaż szybko ją usunął, to ta nie mogła zagubić się w sieci. Sprawę podgrzał także doskonale znany Wam Daniel Ahmad z Niko Partners, który ujawnił, że w Wazone zagramy już lada dzień.



Warto w tym miejscu przywołać pogłoski zasłyszane jeszcze na długo przed premierą nowego Modern Warfare. Według nich, na początku 2020 roku nowe Call of Duty miało zostać wzbogacone o tryb battle royale. Co równie ważne, informatorzy donosili, że ten będzie dostępny bezpłatnie także dla tych, którzy nie posiadają gry. Czy tak właśnie będzie? Trzymamy kciuki i czekamy na rozwój wydarzeń.



Call of Duty: Modern Warfare dostępne jest na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

https://www.youtube.com/watch?v=pWtw42hAyC4

