Steam zbanował niepokojącą grę grozy. Twórcy horroru obawiają się o swoją przyszłość

Gra przyciągała swoją brutalnością, ale tuż przed premierą została zdjęta ze sklepu Valve.

Premiera Horses, nowej włoskiej gry grozy od niezależnego zespołu Santa Ragione, miała odbyć się już w najbliższych dniach. Produkcja zniknęła jednak z planów wydawniczych na Steamie, a decyzja Valve wywołała duże poruszenie wśród twórców. Jak ujawniają, całkowity zakaz publikacji może zagrozić istnieniu ich studia. Horses – gra tak brutalna, że została zbanowana na Steam Horses to surrealistyczny horror, który opowiada o mężczyźnie zatrudniającym się na letniej farmie. Na miejscu odkrywa, że tytułowe konie to w rzeczywistości nadzy ludzie w maskach, przykuci łańcuchami i wykorzystywani w rytualnych praktykach. Szokująca produkcja porusza tematykę władzy, fanatyzmu i przemocy. Twórcy podkreślają jednak, że mimo obecności treści o charakterze seksualnym gra nie została zaprojektowana w sposób mający kogokolwiek podniecać.

Valve miało zablokować Horses już dwa lata temu po przesłaniu wczesnej testowej wersji gry. Pietro Righi Riva, współzałożyciel Santa Ragione, twierdzi, że zespół nigdy nie otrzymał jasnego wyjaśnienia decyzji. Zautomatyzowana wiadomość wspominała jedynie o zakazie gier przedstawiających nieletnich w kontekstach seksualnych. Studio podejrzewało, że chodzi o scenę, w której młoda dziewczyna prosi o przejażdżkę na jednym z ludzi w maskach. Twórcy zmienili więc ją na dorosłą postać, jednak mimo poprawek Valve nie odblokowało gry ani nie otworzyło ścieżki odwoławczej. W rezultacie Horses trafi wyłącznie do Epic Games Store, GOG oraz Itch.io. Brak obecności na Steamie budzi jednak w Santa Ragione poważny niepokój, ponieważ to wciąż najważniejsza platforma PC. Riva obawia się, że mniejsza widoczność zaszkodzi sprzedaży i ostatecznie może doprowadzić do zamknięcia studia.

W oświadczeniu przygotowanym dla graczy twórcy podkreślają, że ich celem jest dojrzała, wymagająca narracja. Uważają, że współczesne praktyki Valve mają charakter cenzury, która podważa artystyczną wolność w branży gier. Podkreślają też, że wiele serwisów oferuje filmy znacznie bardziej obsceniczne, co ich zdaniem pokazuje brak spójności w podejściu do różnego rodzaju mediów. Premiera Horses odbędzie się już 2 grudnia, jednak nie na największej platformie PC. Twórcy liczą, że ich głos odbije się szerokim echem i skłoni Valve do większej przejrzystości w przyszłych decyzjach dotyczących publikacji gier.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.