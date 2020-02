Darmowe battle royale w Call of Duty: Modern Warfare zadebiutuje na początku marca według przecieków

News

Maria Wawrzyniak ,

Ostatnimi czasy coraz częściej słyszymy o Warzone, czyli trybie battle royale, który ma pojawić się w grze Call of Duty: Modern Warfare. Najpierw dowiedzieliśmy się o tajemniczej sekcji, która pojawiła się w menu startowym tytułu. Później pojawiły się kolejne plotki, tym razem pod postacią zrzutów ekranu, które opublikowali w sieci gracze po przypadkowym dostaniu się do zastrzeżonego menu w grze. Jeśli jednak myśleliście, że to koniec – nic bardziej mylnego. Jak donosi serwis Video Games Chronicle (VGC), powołując się na źródła, do których dotarli jego dziennikarze, tryb Warzone zadebiutuje w Modern Warfare na początku przyszłego miesiąca, prawdopodobnie 10 marca, a także zostanie wypuszczony jako osobna i całkowicie darmowa (no, z mikropłatnościami) produkcja.

Oficjalna kampania marketingowa Call of Duty: Warzone ma rozpocząć się w przyszłym tygodniu po wizycie amerykańskich influencerów w studio, którzy będą mogli przetestować tryb na własnej skórze. Darmowa produkcja ma być także nieustannie rozwijana i wzbogacana o regularne aktualizacje, dzięki którym studio ma nadzieję przyciągnąć do Call of Duty sporo nowych graczy oraz nie musieć martwić się o tworzenie takowego trybu przy każdej następnej odsłonie cyklu. Przypomnijmy jeszcze na koniec, że Call of Duty: Modern Warfare zadebiutowało 25 października 2019 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Zainteresowanych odsyłamy również do naszego kompendium na temat gry oraz do recenzji.