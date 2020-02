Kolejne przecieki z trybu battle royale w Call of Duty: Modern Warfare

News

Maria Wawrzyniak ,

W kodzie jeden z nowych aktualizacji do gry Call of Duty: Modern Warfare znaleziono kolejne informacje na temat trybu battle royale, który ma nazywać się Warzone. Użytkownik znany jako TheGamingRevolution dotarł między innymi do zrzutu ekranu przedstawiającego sklep (tak zwane Supply Station), gdzie gracze będą mogli kupować najróżniejsze przedmioty. To oczywiście nie wszystko – poza tym użytkownikowi udało się także znaleźć pliki audio z fragmentami samouczka. Obie rzeczy zostały opublikowane na profilu internauty na Twitterze, jednak po krótkim czasie jego konto zostało zawieszone. Wpisy uchwycił między innymi serwis Game Rant. Supply Station pozwoli prawdopodobnie na kupowanie wszelkiego rodzaju wsparcia dla naszego bohatera w postaci różnych przedmiotów (maska gazowa, opancerzenie), ale również na przykład bombardowań. Wszystko będzie można zakupić za walutę Plunder (Grabież lub Plądrowanie), którą będziemy zdobywać przy eksploracji mapy.

Oprócz tego na forum Reddit pojawiły się kolejne zrzuty ekranu – tym razem opublikował je użytkownik, który w wyniku glitcha miał przypadkowo dostać się lobby nowego trybu. Na screenach widzimy opcje: Operatorzy, Baraki czy Bronie. Ponadto pojawiło się tak zwane Drop Kit, czyli spersonalizowana paczka, którą będziemy mogli zrzucać na mapę po dotarciu do odpowiedniego miejsca. Co o tym myślicie?



Przypomnijmy, że Call of Duty: Modern Warfare zadebiutowało 25 października 2019 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Zainteresowanych odsyłamy również do naszego kompendium na temat gry oraz do recenzji.