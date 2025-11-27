Nowa FIFA od 2K Sports? Take-Two nie mówi nie!

Ewentualna gra o piłce nożnej od 2K z pewnością byłaby ogromnym wydarzeniem, wszak Electronic Arts od lat dominuje na rynku i nie ma obecnie realnej konkurencji dla serii EA FC. Najnowszy awans byłego dyrektora EA wewnątrz struktur 2K tylko nasila spekulacje na temat nowej piłkarskiej produkcji i co ciekawe, zamiast uciąć temat, właściciel 2K Sports pozostaje otwarty na taki pomysł.

Być może 2K stworzy nową piłkę nożną

Take-Two, będące właścicielem 2K Sports, nie pozostaje całkowicie obojętny na plotki dotyczące współpracy z federacją FIFA. Firma miała dać do zrozumienia, że jest otwarta na możliwość stworzenia takiej gry, z kolei sami twórcy EA FC 25 twierdzą, że nie obawiają się potencjalnego rywala w postaci ewentualnego “FIFA 2K”. Choć od dawna nie pojawiły się żadne oficjalne informacje, to pewne śledztwo internetowe insiderów ujawnia ciekawe ruchy kadrowe i możliwości.