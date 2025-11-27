Nowa FIFA od 2K Sports? Take-Two nie mówi nie!

Dodatkowo awans byłego dyrektora EA w szeregach 2K podsyca spekulacje na temat nowej gry piłkarskiej.
Ewentualna gra o piłce nożnej od 2K z pewnością byłaby ogromnym wydarzeniem, wszak Electronic Arts od lat dominuje na rynku i nie ma obecnie realnej konkurencji dla serii EA FC. Najnowszy awans byłego dyrektora EA wewnątrz struktur 2K tylko nasila spekulacje na temat nowej piłkarskiej produkcji i co ciekawe, zamiast uciąć temat, właściciel 2K Sports pozostaje otwarty na taki pomysł.
Być może 2K stworzy nową piłkę nożną
Take-Two, będące właścicielem 2K Sports, nie pozostaje całkowicie obojętny na plotki dotyczące współpracy z federacją FIFA. Firma miała dać do zrozumienia, że jest otwarta na możliwość stworzenia takiej gry, z kolei sami twórcy EA FC 25 twierdzą, że nie obawiają się potencjalnego rywala w postaci ewentualnego “FIFA 2K”. Choć od dawna nie pojawiły się żadne oficjalne informacje, to pewne śledztwo internetowe insiderów ujawnia ciekawe ruchy kadrowe i możliwości.
Matt McKie pracował w EA przez ponad cztery lata, zaczynając jako starszy menedżer globalnego marketingu produktu w EA Sports FIFA, a następnie obejmując stanowisko globalnego dyrektora marki FIFA. Później piastował wysokie stanowiska w Nike, Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim oraz Manchester United.Niemal rok temu dołączył do 2K jako doradca strategiczny. Niedługo później awansował na wiceprezesa do spraw marketingu. Jak zauważył serwis FootballGamingZone, McKie ogłosił na LinkedInie kolejne istotne wydarzenie:
GramTV przedstawia:
Podekscytowany rozpoczynam kolejny rozdział swojej kariery jako wiceprezes ds. marketingu w 2K. Tworzymy zespół z najwyższej półki, aby w pełni zrealizować naszą bezkompromisową wizję kolejnej przebojowej sportowej serii 2K.
Insider Gaming podkreśla, iż to nie jest oficjalne potwierdzenie, że 2K pracuje nad własną grą piłkarską, trudno jednak przejść obojętnie obok faktu, że były dyrektor EA, z wieloletnim doświadczeniem właśnie przy serii FIFA, obejmuje tak wysokie stanowisko w 2K i wspomina o “kolejnej hitowej sportowej franczyzie 2K”. Czy to oznacza, że w końcu EA FC otrzyma godną konkurencje w świecie piłki nożnej? Z pewnością przydałaby się taka konkurencja na rynku, ponieważ to zawsze motywuje producentów gier do dostarczania lepszych jakościowo gier.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!