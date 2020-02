Popkultura

Kolejny dzień i paczka nowych doniesień zza kuli serialu Wiedźmin realizowanego przez platformę Netflix. Serwis Redanian Intelligence dotarł do zdjęć wykonanych w angielskim Dorking, na których możemy zobaczyć stroje elfów występujących w drugim sezonie Wiedźmina. Jeśli mieliście wątpliwości, że Wiedźmin jest fantasy klasycznym, to widok przywodzących na myśl Władcę Pierścieni Scoia'tael powinien je ostatecznie rozwiać.



Przy okazji Henry Cavill uraczył nas kolejnym zdjęciem spoza planu Wiedźmina, na którym zaprezentował Hectora, czyli kolejnego wierzchowca, którego na małych ekranach zobaczymy w roli Płotki. Aktor przyznał, że obcowanie z różnymi końmi jest zawsze zupełnie nowym doświadczeniem i tak jak Geralt nieustannie przesiadał się na różne Płotki, tak on musi zmierzyć się z ich indywidualną osobowością i budować z nimi więź.

Z niedawnych doniesień warto wspomnieć także o coraz głośniejszych pogłoskach związanych z udziałem w filmie gwiazdy Star Wars, Marka Hamilla, który miałby wcielić się w rolę Vesemira. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że rolę tę odrzucili kolejno Mads Mikkelsen i Michael Keaton. Tymczasem znany z Gry o Tron Kristofer Hivju przyjął rolę Nivellena.



Drugi sezon serialu Wiedźmin zadebiutuje w 2021 roku. Jednocześnie Netflix pracuje nad serialem animowanym Wiedźmin: Zmora Wilka, który opowie historię Vesemira.

https://www.youtube.com/watch?v=0wCyhF_wARc&feature=emb_title

