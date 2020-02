Popkultura

Od kilku dni trwają zdjęcia do drugiego sezonu serialu Wiedźmin i chociaż debiut serii zaplanowano na 2021 rok, to w sieci aż roi się o pogłosek związanych z nowymi aktorami w obsadzie. Wczoraj informowaliśmy o potencjalnym udziale Marka Hamilla, czemu niektórzy z Was nie dali wiary, głównie z uwagi na niezbyt dobrą reputację serwisu We Got This Covered.



Jednakże Redanian Inteligence uzyskało w międzyczasie potwierdzenie tych rewelacji z innego źródła, a przy okazji dowiedziało się, że zanim Netflix zwrócił się do Hamilla, to do roli Vesemira rozpatrywał także Madsa Mikkelsena i Michaela Keatona, jednak obaj panowie odmówili. Oczywiście nie stanowi to bezpośredniego potwierdzenia, że gwiazdor Star Wars pojawi się na ekranie jako mentor Geralta, ale jest spora szansa.



Z nieco pewniejszych doniesień warto wspomnieć o obsadzeniu serialowego Nivellena, w którego wcieli się doskonale znany fanom Gry o Tron Kristofer Hivju. Źródła Redanian Intelligence podają także, że w drugim sezonie serii może pojawić się więcej oryginalnych, niezwiązanych z materiałem źródłowym postaci.



Wiedźmin Netflix zadebiutował z pierwszym sezonem dokładnie 20 grudnia ubiegłego roku. Serial od razu znalazł się w gronie najpopularniejszych produkcji, a przy okazji zagwarantował grom i książkom spory zastrzyk rynkowego popytu.

https://www.youtube.com/watch?v=0wCyhF_wARc

