Geralt idzie w odstawkę – serial animowany Wiedźmin: Zmora Wilka to opowieść o Vesemirze

Jeśli liczyliście, że przy okazji zapowiedzianego niedawno serialu animowanego Wiedźmin: Zmora Wilka (The Witcher: Nightmare of the Wolf) pochylą się ponownie nad prozą Sapkowskiego, to mamy ważną wiadomość. Okazuje się, że przywołana tu seria będzie oryginalną opowieścią na motywach wiedźmińskiej serii i co jeszcze ważniejsze, jej głównym bohaterem nie będzie Geralt z Rivii, a jego mentor – Vesemir. Zgodnie z opisem animowany serial zaprezentuje wydarzenia na długo przed rozpoczęciem nauki przez Geralta, gdy Vesemir ruszy w podróż po tym, jak tajemniczy Deglan powoła się na Prawo Niespodzianki. Przy okazji nie poznaliśmy żadnych dodatkowych konkretów związanych z obsadą czy premierą serii. Pozostaje czekać na kolejne konkrety. Jak podoba Wam się ta koncepcja?



Skoro już jesteśmy przy Wiedźminie, to warto wspomnieć, że wczoraj Netflix opublikował w sieci kolejny materiał promocyjny z udziałem Henry’ego Cavilla. Tym razem fani serialu bez znajomości materiału źródłowego mogą się dowiedzieć, do czego wiedźminom potrzebne są aż dwa miecze i dlaczego ukazano je w serialu właśnie w takiej formie.



Drugi sezon serialu Wiedźmin już powstaje, chociaż tym razem ekipa filmowa nie pojawi się w Polsce. Kolejna porcja przygód Geralta, Yennefer i Ciri ukaże się w 2021 roku, a przed nią na Netflix powinna trafić animowana seria Wiedźmin: Zmora Wilka.

