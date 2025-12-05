Hollywood wstrzymuje oddech. Netflix coraz bliżej przejęcia Warner Bros.

Przy tej okazji pojawiają się obawy o to, w jaki sposób Netflix będzie podchodził do polityki dystrybucji filmów w kinie.

Według ustaleń Bloomberga, Warner Bros. Discovery rozpoczęło negocjacje na wyłączność z Netflixem. Przypomnijmy, że od dłuższego czasu wytwórnia była wystawiona na sprzedaż, a zakusy na zakup miało m.in. Paramount. To jednak Netflix okazał się faworytem. W najnowszej ofercie wycenił filmowe i streamingowe aktywa koncernu na około 30 dolarów za akcję. To znaczący zwrot względem początku jesieni, kiedy współprezes Netflixa Greg Peters podważał sens medialnych fuzji, twierdząc, że rzadko przynoszą dobre efekty. Rozpoczęły się negocjacje na wyłączność pomiędzy Netflix a Warner Bros. Netflix wyraźnie wysuwa się na prowadzenie w wyścigu o przejęcie, wyprzedzając Paramount i Comcast — przy czym warto przypomnieć, że główny konkurent tej transakcji, Paramount, od dłuższego czasu ujawnia swoje konszachty z samym Donaldem Trumpem, co dodat­kowo komplikuje odbiór całej sytuacji w branży. Trudno jednak powiedzieć, czy akurat to zaważyło przy negocjacjach.

Tymczasem atmosferę podgrzał alarmujący list otwarty, który setki czołowych przedstawicieli Hollywood wysłały do Kongresu. Anonimowa grupa „zaniepokojonych producentów filmów fabularnych” ostrzega w nim przed „kryzysem gospodarczym i instytucjonalnym”, do którego mogłoby dojść, jeśli Netflix przejmie Warner Bros. Discovery. Sygnatariusze, wśród których znaleźli się filmowcy z absolutnej hollywoodzkiej czołówki, zdecydowali się nie podpisywać listu nazwiskami — nie z obawy przed własną reputacją, lecz z lęku przed możliwym odwetem ze strony największego dziś globalnego dystrybutora treści.

Według Variety, w propozycji złożonej Warner Bros. Netflix miał dopuścić krótkie, dwutygodniowe okno kinowe dla nowych filmów studia, zanim trafią one na platformę. Jednak niewielu wierzy, że serwis faktycznie dotrzyma tej obietnicy. Tradycyjnie bowiem Netflix traktował premiery kinowe jako formalność potrzebną głównie do kwalifikowania produkcji do nagród. Nic dziwnego, że operatorzy kin i inne studia obawiają się, iż przejęcie Warner Bros. może doprowadzić do dalszego kurczenia się dystrybucji kinowej — a tym samym do jeszcze większej dominacji streamingu. Napięcie podsyca również fakt, że według doniesień za kadencji Donalda Trumpa szef antymonopolowego departamentu Departamentu Sprawiedliwości przygotowuje się do „szeroko zakrojonego, wieloletniego dochodzenia” w sprawie działań lobbingowych Netflixa dotyczących sprzedaży Warner Bros. Jeśli technologiczny gigant faktycznie przejmie kontrolę nad jednym z najważniejszych graczy w historii hollywoodzkiej kinematografii, branżę może czekać najpoważniejsze przetasowanie od dekad.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





