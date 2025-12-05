Peaky Blinders powraca. Pierwszy plakat i data premiery filmowej wersji od Netflixa

Cillian Murphy wraca jako Tommy Shelby. Netflix potwierdza kinową i streamingową premierę filmu Peaky Blinders w 2026 roku

Fani rodziny Shelby doczekali się pierwszego materiału z filmowej kontynuacji kultowego serialu Peaky Blinders. Netflix zaprezentował oficjalny plakat zapowiadającą produkcję zatytułowaną Peaky Blinders: Nieśmiertelny, a wraz z nią ujawnił daty premier. Film trafi do wybranych kin 6 marca 2026 roku, natomiast na platformie zostanie udostępniony dwa tygodnie później, czyli 20 marca. Peaky Blinders: Nieśmiertelny – pierwszy plakat filmu i data premiery na Netflixie Twórcy na razie nie zdradzają szczegółów fabuły, jednak już wiadomo, że produkcja ma stanowić bezpośrednie rozwinięcie wielokrotnie nagradzanego serialu osadzonego w brutalnej rzeczywistości Birmingham z początku XX wieku. W centrum wydarzeń ponownie pojawi się Tommy Shelby. Cillian Murphy jeszcze raz wcieli się w charyzmatycznego lidera gangu, co oficjalnie potwierdzono podczas startu zdjęć.

Do Murphy’ego dołączą znani z serialu Sophie Rundle jako Ada Thorne oraz Stephen Graham i Ned Dennehy, którzy ponownie zagrają odpowiednio Haydena Stagga i Charliego Stronga. Na ekranie pojawi się także Packy Lee w roli Johnny’ego Dogsa oraz Ian Peck, od lat związany z serią jako Curly. Nową obsadę zasilą Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth i Jay Lycurgo, co sugeruje wyraźne rozszerzenie świata przedstawionego.

Za reżyserię odpowiada Tom Harper, który wcześniej pracował przy kilku odcinkach serialu. Projekt ponownie łączy go ze Stevenem Knightem, twórcą całej marki. Produkcja ruszyła we wrześniu, a Netflix pochwalił się wówczas zdjęciem przedstawiającym ponowne spotkanie Murphy’ego i Knighta na planie. Aktor nie ukrywa, że powrót do roli Tommy’ego Shelby’ego był dla niego naturalnym krokiem. W opublikowanym wcześniej oświadczeniu podkreślił, że historia tej postaci wciąż nie była dla niego zamknięta oraz że realizacja filmu stanowi ukłon w stronę fanów, którzy od lat domagali się pełnometrażowej kontynuacji serii. Premiera Peaky Blinders: Nieśmiertelny zapowiada się jako jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych pierwszego kwartału 2026 roku. Wczytywanie ramki mediów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.