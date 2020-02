W ciągu tygodnia sprzedano ponad półtora miliona egzemplarzy Dragon Ball Z: Kakarot

News

Maria Wawrzyniak ,

Wydawca gry Dragon Ball Z: Kakarot – czyli w tym przypadku firma Bandai Namco Entertainment – pochwalił się (via Wccftech) jednym z pierwszych sukcesów sprzedażowych wspomnianej produkcji. Przez pierwszy tydzień od swojego debiutu tytuł znalazł już ponad 1,5 miliona nabywców. Kakarot zadebiutowało 17 stycznia bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One, więc od premiery minęły już ponad trzy tygodnie – stąd możemy założyć, że na ten moment wyniki są jeszcze lepsze. Nie podano jednak statystyk poszczególnych platform sprzętowych. Jak mówiliśmy w przeglądzie pierwszych recenzji nowego Dragon Ball, jest to przede wszystkim uczta dla najwierniejszych fanów uniwersum, dla wielu będąca również swoistym przypomnieniem tego, co ukształtowało ich młodość. Gra spotkała się z ciepłym przyjęciem, choć nie brakuje w niej niedociągnięć i różnych wad. Wielu recenzentów uważa Kakarot za najlepsze do tej pory odwzorowane w grach Dragon Ball Z. Z drugiej strony równie wielu recenzentów narzeka na słabej jakości zadania poboczne, które najczęściej ograniczają się do pokonania określonych przeciwników. Nasz recenzent wystawił grze notę 7.5/10, podkreślając, że jest to przede wszystkim nostalgiczna przygoda dla fanów, ale jednak niepozbawiona problemów. Nic nie zmienia jednak faktu, że Dragon Ball Z: Kakarot to kolejny suckes adaptacji kultowej marki dla Bandai Namco.

