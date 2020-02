Sprzedaż gry Borderlands 3 przekroczyła osiem milionów egzemplarzy

News

Maria Wawrzyniak ,

Kilka dni temu informowaliśmy Was o raporcie finansowym firmy Take-Two Interactive, gdzie dowiedzieliśmy się między innymi o sukcesie niepokonanego wciąż Grand Theft Auto V, które sprzedało się w liczbie ponad 120 milionów egzemplarzy na całym świecie. To oczywiście nie wszystko – obok zadowalających osiągnięć GTA V, Red Dead Redemption 2 oraz The Outer Worlds warto zwrócić również uwagę na Borderlands 3. Jak podaje serwis Game Rant, Stauss Zelnick będący przedstawicielem Take-Two podczas telekonferencji omawiającej wyniki finansowe koncernu (earnings call) poinformował, że trzecia część kultowego cyklu strzelanek sprzedała się już w ponad ośmiu milionach egzemplarzy. To bez wątpienia bardzo dobry czas dla Gearbox Software, które zapewne będzie chciało kontynuować regularne wsparcie produkcji wzorem poprzednich odsłon, które sprzedawały się świetnie przez długie lata po premierze głównie dzięki dodatkom.

Przypomnijmy, że Borderlands 3 zadebiutowało 13 września 2019 roku na komputerach osobistych (początkowo dostępne wyłącznie w Epic Games Store), konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. Zainteresowanych zapraszamy do przeczytania naszej recenzji.

