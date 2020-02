Sprzedaż GTA V przekroczyła 120 milionów egzemplarzy, sukcesy Red Dead Redemption 2 i The Outer World

News

Maria Wawrzyniak ,

W sieci pojawił się nowy raport finansowy firmy Take-Two Interactive, gdzie zamieszczono przede wszystkim zaktualizowane wyniki sprzedaży największych hitów studia Rockstar Games. Po pierwsze więc dowiedzieliśmy się, że gra Grand Theft Auto V sprzedała się już w liczbie ponad 120 milionów egzemplarzy na całym świecie. Biorąc pod uwagę fakt, że w maju ubiegłego roku mowa była o 110 milionach, wychodzi na to, że w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy produkcję zakupiło kolejne 10 milionów osób, co, jak na jej wiek, jest naprawdę imponującym osiągnięciem. Po drugie poinformowano o sukcesie Red Dead Redemption 2, które znalazło się u ponad 29 milionów nabywców.

Warto także wspomnieć o The Outer Worlds, które sprzedało się w liczbie ponad 2 milionów egzemplarzy. Tytuł zadebiutował 25 października ubiegłego roku na pecetach oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Nie wiemy jednak, jak wspomniane dwa miliony rozkładają się na poszczególnych platformach – zwłaszcza, że gra jest dostępna w usłudze Xbox Game Pass na komputerach. Jeśli wierzyć szacunkom serwisu PlayTracker, w zeszłym miesiącu wersja pecetowa The Outer World znalazła 154 tysiące nabywców w Epic Games Store. Dane nie uwzględniają jednak sprzedaży w sklepie Microsoftu.

Łącznie w trzecim kwartale roku rozliczeniowego (okres od 1 października do 31 grudnia 2019 roku) Take-Two Interactive uzyskało przychody na poziomie 930,1 miliona dolarów, czyli aż o 300 milionów mniej niż w analogicznym okresie 2018 roku. Zysk osiągnął natomiast poziom 163,6 miliona dolarów, co stanowi spadek o 13,3 miliona. Aż 37% przychodów firmy wygenerowały mikropłatności – jedyną ciekawostką jest tutaj fakt, że największą zasługę przypisuje się NBA 2K20, a nie GTA Online.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis