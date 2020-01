Jedna z kluczowych mechanik Warcraft III powstała z uwagi na ograniczenia sprzętowe; 17-minutowy gameplay kampanii z Reforged

News

Przy okazji dzisiejszej premiery zremasterowanego wydania strategii Warcraft III – Reforged – w sieci pojawiło się kilka ciekawostek związanych z oryginalną produkcją. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że jedna z najważniejszych mechanik rozgrywki wprowadzonych w Warcraft III: Reign of Chaos powstała nie z uwagi na koncepcje twórców, a wyłącznie przez niewystarczającą moc obliczeniową ówczesnych akceleratorów grafiki 3D. Mowa tu o kosztach utrzymania jednostek, czyli specjalnym limicie dla armii, po którego przekroczeniu gracz otrzymywał aż o 60% złota mniej, niż zazwyczaj powinien. Oczywiście o ile strategie Blizzarda brały już wcześniej pod uwagę górny limit dla oddziałów, to tym razem ekipie faktycznie zależało na tym, by gracze mogli rozwijać swoje armie dalej, ale przeszkodził sam sprzęt.

W rozmowie z redakcją serwisu PCGamesN główny artysta Warcraft III, Rob McNaughton, przyznał, że gra była raczkującą strategią w trójwymiarowym środowisku, a w czasach jej premiery tytuł nie mógł nawet marzyć o standardowych dzisiaj zasobach, więc należało to jakoś obejść. Tym samym powstało utrzymanie, które zapewne utrzymywało także grę przed posypaniem – tak długo, jak nasze dochody były okrojone, twórcy mieli gwarancję, że raczej nie doprowadzimy aplikacji na skraj możliwości. Dzisiaj McNaughton przyznaje, że chętnie odpuściłby Utrzymanie graczom Warcrafta, ale mechanika na stałe wpisała się już w ramy tytułu, więc nie można było się jej pozbyć.



Tymczasem redakcja serwisu IGN podzieliła się z nami pierwszymi fragmentami rozgrywki z prologu do kampanii fabularnej Warcraft III Reforged. Rzućcie okiem na 17-minutowy gameplay i podzielcie się wrażeniami.



Warcraft III Reforged jest dostępna na PC Windows i Mac za pośrednictwem Battle.net. Zainteresowanych odsyłamy do oficjalnych wymagań sprzętowych; galerii z porównaniem jednostek i bohaterów; a także do wprowadzenia do dziejów serii i poradnika dla początkujących fanów RTS-ów.

https://www.youtube.com/watch?v=pFfxgCLroJg

