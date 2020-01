Warcraft III: Reforged celuje w młodsze pokolenie? Blizzard przygotował poradnik do RTS-a i wprowadzenie do wydarzeń z cyklu

News

Nie wiemy, czy się ze mną zgodzicie, ale muszę przyznać, że po wszystkich komunikatach związanych z odświeżonym wydaniem Warcrafta III, mam wrażenie, że w mniemaniu Blizzarda tytuł w ogóle nie powstał z myślą o nas – fanach oryginału i poprzednich odsłon. Jasne, jeśli remaster uda się sprzedać w większej liczbie kopii dzięki samej nostalgii, to czemu nie, ale brak większych komunikatów skierowanych do weteranów jest... niepokojący. Fakt, iż ekipa ostatecznie zrezygnowała z większości nowinek w mechanice czy fabule, by skupić się na poprawieniu oprawy wizualnej, może być postrzegany na plus, ale też wcale niekoniecznie. Do tego na swoim blogu Blizzard wypuścił dziś poradnik dla nowicjuszy RTS-ów i krótkie wprowadzenie do wydarzeń z serii Warcraft. Chciałbym rzec, że za moich czasów tego nie było, ale szczerze przyznam, że nawet nie wiem, nie pamiętam.

Cieszy fakt, że Blizzard szuka na rynku nowych fanów dla marki i jednocześnie promuje gatunek, który powoli wygrzebuje się z recesji, ale z drugiej strony jako ten „stary” fan czuję niedosyt. Oczywiście nawet nie zakładam, że podczas prac nad Warcraft III: Reforged twórcy mogliby skopać coś, co zadecydowało o sukcesie oryginału, ale wyglądam już pierwszych recenzji (jeszcze ich nie ma). Równocześnie czuję, że Blizzard raczej sprzedaje nam Reforged, niż odświeża dla nas klasyka i w dodatku nawet nie czuje potrzeby go promować poza swoimi kanałami. Cóż, jeśli zamierzacie rozpocząć zabawę z Warcraftem od odnowionej trójki, to poniżej znajdziecie odnośniki do poradnika i wprowadzenia. Warto rzucić także okiem na zaktualizowane wymagania sprzętowe tytułu i galerię zremasterowanych postaci oraz jednostek.



Warcraft III: Reforged zadebiutuje już jutro na PC z systemem Windows i Mac na BattleNet.

https://www.youtube.com/watch?v=72UbFQO5-m0&feature=emb_title

